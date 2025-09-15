DE
FR

Notre podcast Helvetix Café
Sébastien Lecornu sauveur de la France, qui peut y croire?

Le nouveau Premier ministre français a entamé ses consultations en vue de négocier un accord entre la gauche socialiste, le centre, et la droite traditionnelle. Au comptoir de l'Helvetix Café, le podcast de Blick qui raconte la France, on a bien de la peine à y croire.
Publié: il y a 33 minutes
Partager
Écouter
1/5
Le nouveau Premier ministre français est réputé être un habile négociateur.
Photo: IMAGO/ABACAPRESS
Blick_Richard_Werly.png
Richard WerlyJournaliste Blick
Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Il serait donc l’homme providentiel. Le Premier ministre qui peut réussir, à la fois, à faire voter un budget pour 2026 et à sauver la fin du second quinquennat d’Emmanuel Macron. Il était logique que l’on échange sur les qualités (et les défauts) de Sébastien Lecornu au comptoir de notre Helvétix Café, le podcast de Blick qui raconte la France en version helvétique. Surendettée, mal gérée, étouffée par un Etat toujours plus dépensier dont une majorité de Français dénoncent l’inefficacité, la République sera-t-elle sauvée par ce ministre sortant de la Défense qui, jadis, aurait été qualifié de «gaulliste de gauche»?

A lire sur Sébastien Lecornu
Sébastien Lecornu recevra le PS et le RN ce mercredi pour éviter d'être censuré comme Bayrou
Un rendez-vous attendu
Sébastien Lecornu recevra le PS et le RN pour éviter d'être censuré comme Bayrou
Sébastien Lecornu revient sur la suppression de deux jours fériés
Lecornu regarde vers la gauche
Les Français ne perdront pas deux jours fériés

Nous nous sommes interrogés. Car il faut bien comprendre qui est Lecornu, et que cherche Emmanuel Macron avec cette nomination d’un chef de gouvernement recruté parmi ses proches, alors que les sondages accordent aujourd’hui moins de 20% d’opinions favorables au chef de l’Etat élu en 2017 sur un agenda de rupture et de réformes. Sébastien Lecornu envisage déjà de taxer les plus riches, comme le demande la gauche. 

A lire sur Macron
Virer Macron est l'obsession des «Bloquons tout!»
Blick dans les manifs
Virer Macron est l'obsession des «Bloquons tout!»
Monsieur Lecornu, la France n'est pas une caserne
Commentaire
Nouveau Premier ministre
Monsieur Lecornu, la France n'est pas une caserne

Il vient de renoncer à la suppression envisagée de deux jours fériés par an, sans augmentation de salaire. Il serait prêt, dit-on, à des aménagements à la réforme des retraites promulguée en avril 2023. Mais quid de la panne politique française? Qui peut réparer le paquebot France que l’ancien Premier ministre François Bayrou jugeait en partie naufragé?

A lire sur la France
Les Français ne sont pas satisfaits de la nomination de Sébastien Lecornu
Jamais contents
Les Français ne sont pas satisfaits de la nomination de Sébastien Lecornu
Sébastien Lecornu est devant la falaise France et a les mains liées
Retraites, impôts, budget
Sébastien Lecornu est devant la falaise France et a les mains liées

Ultime feu de paille macroniste

Sébastien Lecornu, une solution ou un ultime feu de paille macroniste? La dernière cartouche du président comme l’ont écrit beaucoup de commentateurs français? Pour avoir la réponse, une excellente option: écoutez ce dernier épisode de notre Helvetix Café, où l’on décrypte la France au son du yodel, avec vue sur les alpages…

Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus