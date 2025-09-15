Le nouveau Premier ministre français a entamé ses consultations en vue de négocier un accord entre la gauche socialiste, le centre, et la droite traditionnelle. Au comptoir de l'Helvetix Café, le podcast de Blick qui raconte la France, on a bien de la peine à y croire.

Sébastien Lecornu sauveur de la France, qui peut y croire?

1/5 Le nouveau Premier ministre français est réputé être un habile négociateur. Photo: IMAGO/ABACAPRESS

Richard Werly Journaliste Blick

Il serait donc l’homme providentiel. Le Premier ministre qui peut réussir, à la fois, à faire voter un budget pour 2026 et à sauver la fin du second quinquennat d’Emmanuel Macron. Il était logique que l’on échange sur les qualités (et les défauts) de Sébastien Lecornu au comptoir de notre Helvétix Café, le podcast de Blick qui raconte la France en version helvétique. Surendettée, mal gérée, étouffée par un Etat toujours plus dépensier dont une majorité de Français dénoncent l’inefficacité, la République sera-t-elle sauvée par ce ministre sortant de la Défense qui, jadis, aurait été qualifié de «gaulliste de gauche»?

Nous nous sommes interrogés. Car il faut bien comprendre qui est Lecornu, et que cherche Emmanuel Macron avec cette nomination d’un chef de gouvernement recruté parmi ses proches, alors que les sondages accordent aujourd’hui moins de 20% d’opinions favorables au chef de l’Etat élu en 2017 sur un agenda de rupture et de réformes. Sébastien Lecornu envisage déjà de taxer les plus riches, comme le demande la gauche.

Il vient de renoncer à la suppression envisagée de deux jours fériés par an, sans augmentation de salaire. Il serait prêt, dit-on, à des aménagements à la réforme des retraites promulguée en avril 2023. Mais quid de la panne politique française? Qui peut réparer le paquebot France que l’ancien Premier ministre François Bayrou jugeait en partie naufragé?

Ultime feu de paille macroniste

Sébastien Lecornu, une solution ou un ultime feu de paille macroniste? La dernière cartouche du président comme l’ont écrit beaucoup de commentateurs français? Pour avoir la réponse, une excellente option: écoutez ce dernier épisode de notre Helvetix Café, où l’on décrypte la France au son du yodel, avec vue sur les alpages…