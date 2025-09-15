DE
Un rendez-vous attendu
Sébastien Lecornu recevra le PS et le RN ce mercredi pour éviter d'être censuré comme Bayrou

Le Premier ministre Sébastien Lecornu rencontrera mercredi les responsables du Parti socialiste. Cette réunion cruciale vise à négocier un accord sur le budget 2026 pour éviter une censure à l'automne.
Publié: 10:29 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 37 minutes
Sébastien Lecornu veut éviter le même sort que François Bayrou.
Photo: IMAGO/ABACAPRESS
AFP Agence France-Presse

Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu recevra mercredi matin les responsables du Parti socialiste, avec qui il devra négocier à l'automne un accord sur le budget 2026 pour éviter une censure, a annoncé leur Premier secrétaire Olivier Faure. «On a rendez-vous mercredi matin et donc nous le verrons pour la première fois», a déclaré M. Faure lundi sur France 2. Les Ecologistes de Marine Tondelier et le Parti communiste de Fabien Roussel ont également indiqué à l'AFP être reçus mercredi, respectivement à 14H et 18H.

Le RN de Marine Le Pen et Jordan Bardella sera également reçu le même jour, de même que Place publique, la formation social-démocrate de Raphaël Glucksmann, a fait savoir Matignon sans préciser les horaires de ces entretiens.

La veille, mardi, sont attendus les représentants du Parti radical, du Parti radical de gauche, ainsi que les indépendants et ultramarins rattachés au petit parti Utiles ou au groupe Liot à l'Assemblée. Viendra enfin jeudi le tour d'Eric Ciotti et son Union des droites pour la République (UDR).

Depuis sa nomination mardi, Sébastien Lecornu a commencé ses consultations avec d'abord les partis de son «socle commun» (bloc central et LR), puis les syndicats et organisations patronales avec qui il a des entretiens encore lundi et mardi.

Mais le rendez-vous le plus attendu est celui avec les socialistes. Déjà menacé de censure par LFI et le RN, c'est eux qui peuvent éviter à Lecornu de connaître le même sort que ses prédécesseurs. Au coeur de ce rendez-vous le projet de budget 2026 que le nouveau gouvernement devra présenter avant la mi-octobre au Parlement.

Les socialistes posent notamment comme conditions un moindre effort d'économies l'année prochaine que ce qu'envisageait François Bayrou et une fiscalité plus forte des plus riches, à travers la taxe sur les très hauts patrimoines élaborée par l'économiste Gabriel Zucman (2% sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros).

Mais Sébastien Lecornu, s'il s'est dit prêt samedi à «travailler sans idéologie» sur les questions «de justice fiscale» et de «répartition de l'effort», a déjà fait comprendre son hostilité à cette taxe Zucman, et notamment au fait de taxer le patrimoine professionnel «car c'est ce qui permet de créer des emplois».

«Quand on parle patrimoine professionnel, vous pensez à la machine outil ou aux tracteurs mais pas du tout. On parle d'actions, la fortune des ultrariches, elle est essentiellement en actions», lui a répondu M. Faure. «Si vous dites que, dans la base imposable, on retire ce qui est l'essentiel de leur richesse, en réalité, vous n'avez rien à imposer», a-t-il argumenté.

«C'était déjà le problème avec l'Impôt sur la fortune (ISF, supprimé par Emmanuel Macron) qui touchait les petits riches et épargnaient les ultrariches parce que les ultrariches placent leur argent dans des holdings», a-t-il reconnu.

