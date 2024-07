Un incendie dans un appartement fait un blessé à Lausanne

La trentaine d’habitants de l'immeuble qui ont pu quitter leur appartement d’eux-mêmes — les policiers ont sécurisé les lieux et mis en place une zone de contrôle. (Image d'illustration)

Daniella Gorbunova Journaliste Blick

Ce dimanche 21 juillet, un important dispositif de secours a été déployé à l’avenue de Morges 161, à Lausanne. En cause? Un incendie qui s’est déclaré dans un appartement à cette adresse, indiquent les forces de l'ordre. Sur place, les services de secours ont constaté un fort dégagement de fumée, en provenance du 5ᵉ étage.

La trentaine d’habitants de cet immeuble ont pu quitter leur appartement d’eux-mêmes — les policiers ont sécurisé les lieux et mis en place une zone de contrôle. Les sapeurs-pompiers professionnels ont, quant à eux, pu rapidement maîtriser le feu. Mais l'appartement a été calciné par les flammes.

Le sinistre fait un blessé

Une personne qui se trouvait à l’intérieur du logis sinistré a été blessée. Elle a été prise en charge et conduite en ambulance en milieu hospitalier. Afin de déterminer les causes du départ de feu, une enquête est actuellement menée par les inspecteurs spécialistes incendie de la police judiciaire de Lausanne, avec l’appui de la Brigade de police scientifique de la police cantonale vaudoise, sous la conduite du Ministère public.

Cette intervention a nécessité l’engagement de quatorze sapeurs-pompiers professionnels du Service protection et sauvetage Lausanne (SPSL), avec cinq véhicules, de douze policières et policiers de la police municipale de Lausanne, de trois ambulances (SPSL, STAR, TCS) et d’un équipage du SMUR.