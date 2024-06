1/6 La journée de vendredi s'annonce agréable et chaude. Le temps estival se maintiendra jusqu'à samedi midi. (Image symbolique)

Natalie Zumkeller

Ce mois de juin aura eu des allures de mois d'avril du début à la fin: alors que la météo de vendredi sera aussi changeante que celle du jeudi, le point culminant sera atteint samedi, selon Klaus Marquardt de MeteoNews. L'expert prévoit de la pluie, du soleil, des nuages et des orages... tout ça, dans la même journée!

«Ce vendredi se présente sous un aspect similaire à celui du jeudi, explique Klaus Marquardt. En principe, un temps ensoleillé, quelques voiles et nuages convectoriels, et par une chaleur étouffante de 26 à 28 degrés, il pourra pleuvoir sporadiquement.» La journée de samedi devrait également débuter de manière agréable... avant l'arrivée de nuages lourds dans l'après-midi.

Les intempéries de retour dès samedi

Dès le premier jour du week-end, la Suisse se trouvera à l'avant d'une dépression actuellement située sur la France. Grâce à un courant du sud, beaucoup d'air chaud et humide soufflera sur le pays. «Grâce à un fort foehn, le thermomètre affichera alors jusqu'à 33 degrés. Mais au cours de la journée, le temps changera radicalement.»

De plus, de violents orages menacent pratiquement partout.

Comme les masses d'air sont très instables, le potentiel d'intempéries sera très fort ce samedi. «La situation météorologique est une véritable cocotte-minute. Il faut s'attendre à de forts orages avec tout ce qui avec.» Outre les rafales de vent et les averses de grêle, le taux d'humidité extrêmement élevé dans l'atmosphère favorise également de grandes quantités de pluie.

La Suisse romande, le Jura, le nord-ouest de la Suisse et certaines parties du Valais seront probablement les plus touchés. Klaus Marquardt souligne toutefois que les cellules orageuses sont difficilement prévisibles: il est donc presque impossible de dire qui sera touché et quand.

Encourager la Nati sous la pluie?

Dans tous les cas, la météo sera loin d'être tranquille et calme. Ceux qui ont prévu d'encourager la Nati lors du match de huitième de finale contre l'Italie samedi dans une fan zone en plein air seront prévenus!

Le risque de grêle sera important dans presque toute la Suisse samedi. La Suisse romande devrait être la plus touchée.

Dimanche, le front froid se fera à nouveau ressentir, note encore Klaus Marquardt. «Les températures chuteront entre 23 et 26 degrés et de nombreux nuages cacheront le soleil. Il faudra aussi s'attendre à des averses et des orages à répétition dans toute la Suisse. L'accent sera probablement mis le long des Préalpes», conclut l'expert.