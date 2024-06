Une Italie à portée de l'équipe de Suisse

1/8 Les supporters italiens ont déjà eu l'air plus heureux.

Quelle phase finale d'Euro ou de Coupe du monde est la première dont vous vous souvenez complètement? Dans mon cas, c'était l'Euro 2004, j'avais dix ans. Cet âge nous sert de baromètre pour la thèse suivante: pour tous ceux qui sont nés en 1998 ou après et qui n'aiment pas trop les récits du passé, l'Italie n'est pas une grande nation de football.

Aussi dur que cela puisse paraître, les faits sont là. Les résultats de l'Italie depuis son dernier titre de champion du monde, il y a dix-huit ans, lors de la Coupe du monde 2006, parlent d'eux-mêmes. Sept des neuf derniers tournois se sont soldés par des déceptions. Le titre européen d'il y a trois ans pourrait presque être considéré comme le fruit du hasard.

Une chose est sûre: la Nati ne doit pas avoir peur d'une nation avec un tel bilan. Elle n'est plus depuis longtemps un underdog, comme elle l'était dans ces duels au millénaire dernier. Ce n'est pas seulement le mérite de la Suisse, l'Italie en est en grande partie responsable.

La légende Arrigo Sacchi a dit un jour: «Nous étions un restaurant de luxe, maintenant nous sommes une pizzeria.» Selon la bonne tradition italienne, il n'y a pas qu'une seule raison à la crise. Il s'agit plutôt d'une série d'erreurs et d'événements qui correspondent parfaitement au deuxième sport national de l'Italie: se renvoyer la responsabilité.

L'Italie sait comment se serrer les coudes

Le mal commence juste avant la Coupe du monde 2006, lorsque le scandale des paris «Calciopoli» secoue l'Italie. Plusieurs clubs de haut niveau ainsi que des managers comme Luciano Moggi sont impliqués. Le pays est en colère et déçu. La confiance dans la Squadra Azzurra? Elle est nulle.

Mais comme souvent dans les situations de crise, les Italiens savent former une unité. Comme le demande leur hymne: «Serrons les rangs. Nous sommes prêts à mourir. L'Italie a appelé! Oui!» Mais c'est aussi parce que les cadres disposent d'un talent abondant qu'ils parviennent, de manière tout à fait inattendue, à frapper un grand coup.

Buffon; Zambrotta, Cannavaro, Materazzi, Grosso; Camoranesi, Pirlo, Gattuso, Perrotta ; Totti, Toni. Telle est la composition de l'équipe italienne lors de la finale de la Coupe du monde 2006. Alors, ces noms vous laissent-ils nostalgiques? «Siamo sul tetto del mondo» («Nous sommes sur le toit du monde»), titrent les gazettes le 10 juillet 2006. Un état d'esprit qui ne dure cependant pas longtemps.

Sans des investissements, pas de succès

Le scandale des paris ramène rapidement toute l'Italie à la réalité. La Juventus est reléguée en série B. Le Milan, l'Inter, la Fiorentina et la Lazio commencent la série A avec des points négatifs. Chacun pense à sa survie à court terme. Pendant ce temps, la fédération ressemble à un tas de ruines.

Les conséquences sont désastreuses. La Serie A perd massivement ses recettes publicitaires. Les investisseurs se retirent les uns après les autres. Les spectateurs restent à l'écart des stades en ruine. Les dettes s'accumulent. Et lorsque quelqu'un tente d'innover, la politique et sa bureaucratie lui mettent des bâtons dans les roues. Les investissements dans l'infrastructure, la commercialisation et la relève font défaut. Rien n'est réformé depuis longtemps. on s'en lamente d'autant plus volontiers.

Le manque de relève

Contrairement à d'autres ligues, les clubs de Serie A ne génèrent encore aujourd'hui qu'une fraction de leurs recettes totales avec la billetterie. La raison? Seuls trois d'entre eux disposent de leur propre arène: la Juventus, l'Atalanta et l'Udinese.

Ces dernières années, l'équipe nationale a de plus en plus souffert de la mauvaise rentabilité des clubs et de la faiblesse du travail de formation. Depuis des années, les grands noms font défaut. Mais pas seulement parce que les bons footballeurs ne sont pas nés. Non, parce que les jeunes ne sont guère encouragés, qu'on leur met généralement des routiniers devant les yeux et qu'on ne les soutient pas assez. C'est ce qui est arrivé à Sandro Tonali (24 ans) et Nicolò Fagioli (23 ans), qui se sont distraits en faisant des paris illégaux. Les deux ont été sanctionnés par des mois de suspension.

Les Américains assurent l'essor

Ce n'est que lentement qu'un changement de mentalité a lieu en ce qui concerne la formation des jeunes. L'infrastructure s'améliore également peu à peu. Notamment grâce aux Américains qui investissent volontiers – sept clubs sont déjà entre leurs mains.

La Squadra Azzurra pourra également en profiter à long terme. Mais le chemin est encore long jusqu'à ce qu'elle retrouve régulièrement son niveau d'antan. Cela tombe bien pour la Nati. Elle n'a jamais eu d'aussi bonnes chances de succès contre son voisin du sud.

Mais attention tout de même: Si quelqu'un sait comment sortir plus fort d'une crise, c'est bien l'Italie. Il ne faut jamais l'oublier. Même lors d'un seul match, quand tout semble indiquer la victoire. Demandez aux Croates.

