La Géorgie tient son grand soir

Les Géorgiens peuvent se congratuler: ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale!

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le football géorgien se souviendra durant des décennies de ce mercredi 26 juin, dans la sublime Arena auf Schalke, à Gelsenkirchen. C'est là, dans ce stade brûlant de passion que plus de 20'000 de ses supporters ont pu assister au plus grand exploit de l'histoire footballistique du pays caucasien, indépendant depuis la chute de l'Union soviétique. Le grand Dinamo Tbilisi et la légende Aleksandr Chivadze ont désormais de dignes héritiers, cette épatante équipe géorgienne de 2024, laquelle enchaîne les exploits.

Tous les exploits les uns après les autres

Se qualifier pour l'Euro en était déjà un. Marquer son premier but en phase finale, un autre. Prendre son premier point, le suivant. Gagner son premier match et se qualifier pour les huitièmes était de loin le plus compliqué, mais la sélection de Willy Sagnol l'a réussi ce mercredi, s'imposant 2-0 face à un Portugal certes déjà qualifié, mais qui n'a rien soldé. Les Portugais ont tiré 21 fois au but ce mercredi, mais sont tombés sur un gardien exceptionnel, Giorgi Mamardasvhili.

Les Géorgiens affronteront donc l'Espagne en huitièmes de finale, une tâche qui apparaît insurmontable, même avec leur immense coeur, tandis que les Portugais, déjà assurés d'être premiers du groupe, affronteront la Slovénie et partiront largement favoris.

L'inévitable Kvicha Kvaratskhelia a ouvert la marque, bien servi par Georges Mikautadze.

Les Géorgiens, courageux et merveilleux de solidarité durant toute la rencontre, ont eu droit à un beau cadeau d'entrée, signé Antonio Silva, lequel a littéralement offert le ballon à Georges Mikautadze. L'avant-centre a alors parfaitement servi Kvicha Kvaratskhelia, dont la finition était parfaite. 1-0 pour la Géorgie à la 2e minute!

Giorgi Mamardashvili, le mur de Tbilissi

Le Portugal a alors logiquement dominé tant et plus son adversaire, mais a buté sur un énorme Giorgi Mamardashvili, lequel est sans aucun doute le meilleur gardien du tournoi sur cette phase de poules. Le portier de Valence a littéralement tout sorti. Et, pour le reste, sa défense a merveilleusement fait le boulot. 1-0 à la pause et une sélection géorgienne virtuellement qualifiée en tant que meilleure troisième, voilà qui avait de l'allure.

Les Géorgiens, dominés dès le début de la deuxième période, tenaient bon avec un coeur énorme et essayaient de profiter de chaque ballon de contre, lequel faisait rugir de plaisir leur fervents et bruyants supporters. Kvicha Kvaratskhelia aurait ainsi pu avoir de gros regrets, lui qui a gâché une belle occasion à la 50e, mais Sandro Schärer, l'arbitre suisse de cette rencontre, a accordé un penalty aux Géorgiens à la 55e, avec l'aide de la VAR.

Georges Mikautadze, trois buts et une passe décisive

Il n'avait en effet pas sifflé dans un premier temps, mais a ensuite été appelé à consulter son écran. Il a constaté qu'il existait un contact entre Antonio Silva et Luka Lochoshvili, certes très léger, mais réel. Penalty et 2-0 par Georges Mikautadze, lequel boucle donc la phase de poules avec trois buts et une passe décisive!

Le Portugal a continué à pousser, mais Roberto Martinez a également pensé à la suite en sortant à la 65e Cristiano Ronaldo, averti pour contestations en première période. Cela n'a pas empêché les Portugais de continuer à aller de l'avant, mais Giorgi Mamardashvili a continué son show et les Géorgiens, admirables, ont tenu bon. Les voilà en 8es!