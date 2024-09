Une banque américaine peut-elle bloquer les 40 milliards de fonds de l'AVS?

Beat Schmid

Si les Américains imposent des sanctions à la Suisse, les fonds de l'AVS pourraient être bloqués à hauteur de plusieurs milliards. Photo: Keystone

C'est un petit tremblement de terre qui a secoué la place financière suisse cet été. Le 1er juillet, le Fonds de compensation AVS a annoncé qu'il retirait à l'UBS son mandat de conservation des titres après 26 ans. Après une longue procédure de sélection, le géant bancaire américain State Street s'est imposé face à la grande banque suisse. Les aspects techniques et le prix ont été décisifs. Le transfert des actifs est en cours et devrait être achevé d'ici fin septembre.

La responsabilité de la décision incombe à Compenswiss, un établissement de droit public de la Confédération dont le siège est à Genève. Il est responsable de la gestion des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et des APG. Plus de 40 milliards de francs sont placés dans les trois fonds du premier pilier. Le président de Compenswiss est Manuel Leuthold, qui est également président du conseil d'administration de la Banque cantonale de Genève.

«La conservation est d'importance systémique»

L'attribution controversée a rapidement eu des répercussions politiques. Le conseiller national de l'Union démocratique du centre (UDC) et politicien des finances Thomas Matter a posé plusieurs questions au Conseil fédéral dans une interpellation. Il veut notamment savoir si, pour des raisons de sécurité de cette fortune nationale, il ne serait pas plus judicieux de confier la garde des avoirs AVS à une banque suisse.

«La gestion des fonds du premier pilier est pour nous d'une importance systémique. On ne confie pas cela à des mains étrangères», affirme l'UDC Thomas Matter. Photo: keystone-sda.ch 1/2

«La gestion des fonds du premier pilier est d'importance systémique pour notre pays», déclare le politicien de droite. Lorsqu'il s'agit de quelque chose d'aussi important que le premier pilier, quelques points de base ne devraient pas faire pencher la balance, affirme-t-il. «On ne confie pas à des mains étrangères ce qui est d'importance systémique.»

Thomas Matter rappelle les expériences que la place financière suisse a faites avec les Américains. «Ils imposent leurs intérêts sans compromis. Nous l'avons vu avec les fonds en déshérence et l'abolition du secret bancaire. Et nous le vivons actuellement avec les sanctions contre la Russie.» Sans sourciller, les autorités américaines ont gelé les avoirs russes.

C'est exactement ce qui pourrait arriver à la Suisse. Comme les titres internationaux de l'AVS seront désormais déposés dans une banque américaine, le gouvernement américain pourrait également bloquer ces avoirs dans le cadre de sanctions, explique Thomas Matter. «Je ne pense pas que cela se produira, mais le risque a augmenté avec l'aggravation des crises géopolitiques.»

La Banque nationale a retiré l'or des Etats-Unis

Thomas Matter rappelle que la Banque nationale suisse (BNS) a déjà tiré les conséquences il y a des années. Elle a retiré son or des Etats-Unis – «bien consciente des expériences que la Suisse a faites avec les Etats-Unis». Il y a dix ans, la Banque nationale a annoncé que 70% des 1040 tonnes d'or étaient stockées en Suisse, 20% auprès de la banque centrale anglaise et 10% auprès de la banque centrale canadienne. «Le stockage décentralisé des stocks d'or en Suisse et à l'étranger garantit que la Banque nationale puisse disposer de ses réserves d'or même en cas de crise», écrit la BNS sur son site Internet.

Même en cas de faillite de State Street, l'AVS serait confrontée à des «problèmes insoupçonnés», affirme Thomas Matter. Certes, les titres sont considérés comme des actifs spéciaux et n'entreraient pas dans le bilan de la faillite, mais il pourrait s'écouler des jours ou des semaines avant que le fonds de l'AVS ne puisse à nouveau disposer entièrement des actions et des obligations. «Dans le cas d'une banque nationale, la Confédération peut réagir beaucoup plus rapidement», explique Thomas Matter, qui est président du conseil d'administration de la Banque Helvétique.

En ce qui concerne le fonds AVS, l'UBS reste dans le match en tant que partenaire junior. State Street, en tant que banque de dépôt mondiale, a des partenaires contractuels dans différents pays. En Suisse, l'UBS reste sous-dépositaire. Cela signifie que tous les titres suisses continueront à être conservés chez elle. Pour l'UBS, c'est une maigre consolation.

La perte du mandat global est pour elle une perte d'image cuisante. Thomas Matter trouve cela injuste. «Je pars du principe que la Confédération était contente que l'UBS soit prête à reprendre le Credit Suisse dans le cadre de la fusion d'urgence. En remerciement, on retire maintenant à la banque son activité.»