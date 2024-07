L'UE débloque 1,5 milliard en faveur de Kiev

L'argent débloqué vendredi par l'UE servira notamment à la fourniture d'armes et à la reconstruction de l'Ukraine. Il provient des profits des avoirs russes gelés sur sol européen. (Photo symbolique)

ATS Agence télégraphique suisse

L'Union européenne a annoncé vendredi le déblocage d'une aide de 1,5 milliard d'euros en faveur de l'Ukraine. Il s'agit de la première tranche des profits générés par les avoirs russes gelés en réaction à la guerre déclenchée en 2022.

Quelque 200 milliards d'euros d'avoirs russes ont été gelés dans l'UE après l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, dont environ 90% se trouvent en Belgique, siège de l'organisme international de dépôts de fonds Euroclear.

Les Vingt-Sept avaient trouvé un accord en mai pour utiliser les intérêts produits par ces avoirs gelés de la banque centrale russe. Ils sont censés dégager entre 2,5 et 3 milliards d'euros par an, afin d'aider à armer l'Ukraine et de financer sa reconstruction d'après-guerre.

«L'UE se tient aux côtés de l'Ukraine. Aujourd'hui, nous transférons 1,5 milliard d'euros provenant des actifs russes immobilisés à la défense et à la reconstruction de l'Ukraine», a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, citée dans un communiqué.