Un ponton devenu célèbre grâce à une série coréenne La commune bernoise d'Iseltwald devrait encaisser 100'000 francs grâce à son attraction touristique

Depuis plus d'un an, les visiteurs doivent payer cinq francs s'ils veulent prendre une photo sur la passerelle d'Iseltwald dans le canton de Berne. Malgré cela, l'affluence se poursuit et fait rentrer beaucoup d'argent dans les caisses de la commune bernoise.