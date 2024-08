À Berne, on peut se parquer gratuitement au parking de l'administration fédérale

1/5 Les plus chanceux trouveront une place de parking gratuite en ville de Berne le soir et le week-end.

Céline Zahno

Le soir, les voitures tournent parfois longtemps dans la ville de Berne avant de trouver une place de parc. Elles sont rares et la zone bleue est très prisée. Une fois garés, les chauffeurs paient plein pot: l’année dernière encore, la ville de Berne a augmenté drastiquement les tarifs de stationnement.

Ceux qui cherchent trouveront peut-être leur bonheur auprès de la coupole fédérale. Car les places de stationnement utilisées par les fonctionnaires pendant la journée sont tout simplement disponibles en dehors des heures de bureau. Le soir et les week-ends, les Bernois peuvent donc s’y garer gratuitement.

Favoriser les déplacements à vélo et en transports publics

Mais ça ne convient pas à tout le monde. Et le fait de pouvoir se garer gratuitement dérange le conseiller national des Vert-e-s Michael Töngi. «Les gens devraient si possible utiliser les transports publics et le vélo pour se rendre en ville. Sinon, nous surchargerons encore plus le réseau de transport. Les places de parking gratuites sont contradictoires avec cet objectif», explique-t-il à Blick.

Les conseillers d’autres partis pourraient abonder dans son sens: c’est le contribuable qui paie les parkings fédéraux utilisés gracieusement par d’autres.

La Confédération passe à la caisse

Le Conseil fédéral est désormais prêt à revoir sa copie en ce qui concerne les places de stationnement gratuites. C’est ce qu’il écrit en réponse à la question du Vert Michael Töngi. La Confédération est en train de mettre en œuvre un concept de mobilité de l’administration fédérale, qui sera introduit de manière échelonnée. La mobilité devra notamment devenir plus respectueuse de l’environnement. Dans le cadre de ce projet, une décision sera prise en 2025 concernant une «gestion des places de stationnement» optimisée.

Selon le conseiller Vert, il est important de ne pas seulement examiner la mobilité «de service», mais aussi la mobilité «hors service». Et donc, comment les places de stationnement sont gérées en dehors des heures de service.

On ne connaît pas le nombre de places

Il n’existe pas d’aperçu précis du nombre et de l’emplacement des places de parc. L’Office fédéral des constructions et de la logistique loue les places aux différents départements. Ceux-ci en sont ensuite eux-mêmes responsables, même en dehors des heures de service.

La plupart des places de stationnement du département des finances ne sont disponibles que pour les ayants droit, a-t-on appris sur demande. Il existe toutefois des exceptions pour 31 places de à Berne. Elles peuvent être utilisées gratuitement par les particuliers le week-end et le soir.

Places de stationnement gratuites également en dehors de Berne

Interrogé à ce sujet, le Département de la défense (DDPS) confirme simplement qu’il met de telles surfaces de stationnement à disposition de la population «de manière ponctuelle et limitée dans le temps», sans exiger d’argent en retour. Apparemment, il existe aussi quelques places de stationnement de ce type en dehors de la ville de Berne, sur des sites de l’armée. L’armée déciderait alors si et à quelles heures les places de stationnement peuvent être utilisées par des civils. Mais la priorité serait toujours donnée à l’utilisation militaire.

Au Département de l’environnement et des transports, on est en revanche plus strict. Les places de stationnement seraient exclusivement à la disposition des visiteurs des bureaux et des collaborateurs, même en dehors des heures de service.