Les prix des maisons individuelles en Suisse sont devenus un peu plus avantageux en juillet, tout comme les loyers proposés. Il existe des différences régionales.

Le prix des maisons et les loyers à nouveau en baisse en juillet

Quelles régions en profitent le plus?

Après la hausse de juin, les prix des maisons individuelles publiés dans les annonces ont de nouveau légèrement baissé en juillet.

ATS Agence télégraphique suisse

Ce n'est pas encore un renversement de tendance, mais tout de même une lueur d'espoir. Après la hausse de juin, les prix des maisons individuelles publiés dans les annonces ont de nouveau légèrement baissé en juillet. La baisse des prix par rapport au mois précédent est de 1,1%, comme le montre le «Swiss Real Estate Offer Index» publié mercredi par Immoscout24 et le cabinet de conseil immobilier CIFI.

Le recul est donc net. Ces derniers mois, les prix des maisons ont évolué par vagues successives. La plupart du temps, un mois de hausse a été suivi d'une période de baisse. Cela indique que les vendeurs sont à la recherche du prix de transaction optimal.

Dans le même temps, les prix des appartements en copropriété ont augmenté de 0,6%, poursuivant ainsi leur hausse. Contrairement aux appartements en propriété, qui sont plus de 2% plus chers qu'il y a un an, le niveau des prix des maisons n'est que légèrement supérieur en comparaison annuelle.

Certaines régions en profitent plus que d'autres

Malgré cela, une maison individuelle reste difficilement abordable pour de nombreux acheteurs potentiels. Un appartement en copropriété, pour lequel les prix au mètre carré sont certes plus élevés, mais qui dispose d'une surface habitable plus petite, peut être envisagé en remplacement. Selon Immoscout24 et le CIFI, la demande se déplace donc vers le segment des appartements, ce qui a des effets sur l'évolution des prix des deux types d'objets.

Pour une fois, les nouvelles sont bonnes pour les locataires. Les prix annoncés pour les appartements à louer ont diminué par rapport au mois de juin dans toutes les régions de Suisse. Avec une baisse des loyers proposés de 2,2% en moyenne nationale, les spécialistes parlent d'un «allègement sensible». Toutefois, les prix des loyers sont toujours supérieurs de 0,9% à leur niveau d'il y a un an.

D'un point de vue géographique, c'est au Tessin, en Suisse centrale et dans la région de Zurich que les loyers ont le plus baissé en comparaison mensuelle, à l'inverse du nord-ouest de la Suisse, du Plateau et de la Suisse orientale.