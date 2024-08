Plus de 430 chansons pour représenter la Suisse à l'Eurovision 2025

Le chanteur biennois Nemo a gagné l'Eurovision cette année en Suède. La Suisse cherche l'artiste qui la représentera durant l'édition 2025, qui aura lieu à Genève ou Bâle.

ATS Agence télégraphique suisse

Alors que la Suisse vient de célébrer sa victoire à l’Eurovision avec «The Code» du chanteur biennois Nemo, elle est à la recherche d’un titre pour l’édition de l’année prochaine. La SSR a enregistré 431 propositions, a-t-elle indiqué vendredi à Keystone-ATS. Artistes, producteurs, auteurs et compositeurs avaient jusqu'au 22 août à 22h00 pour proposer un titre. Les noms des candidats restent pour l'heure secrets, a précisé la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR).

Le morceau retenu et le nom de son interprète seront rendus publics début 2025, a encore indiqué le groupe audiovisuel public. L'artiste sélectionné sera directement qualifié pour la finale de l'Eurovision, étant donné que la Suisse accueille le concours.

La sélection, qui se déroulera en plusieurs étapes, sera effectuée par un jury composé du public et d'experts suisses et internationaux. Le lieu de l'Eurovision 2025 devrait lui être rendu public vendredi prochain. Mi-juillet, la SSR avait pré-sélectionné les villes de Genève et Bâle, au détriment des candidatures de Zurich et Berne/Bienne. Les Jeunes UDC genevois ont brandi la menace du référendum si la ville du bout du lac sort victorieuse du processus de sélection.