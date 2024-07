La SSR a pris sa décision. Le prochain Concours Eurovision de la chanson aura lieu soit à Bâle, soit à Genève. Les candidatures de Zurich et de Berne/Bienne sont donc éliminées. La déception est grande et l'incompréhension aussi.

1/8 Où se déroulera le concours Eurovision de la chanson 2025 après la victoire de Nemo?

Daniel Ballmer

Peu de gens s'y attendaient. Zurich, la plus grande ville de Suisse et patrie de la SSR, a été éliminée dès le premier tour pour l'organisation du prochain concours Eurovision de la chanson de 2025. La prochaine compétition aura lieu soit à Bâle, soit à Genève. C'est ce qu'a annoncé la SSR vendredi. Les candidatures de Zurich et de Berne/Bienne sont donc éliminées.

Le conseil municipal de Zurich se montre très déçu. «L'Eurovision à Zurich, cela aurait été tout simplement parfait!», estime la présidente Corine Mauch. De nombreux Zurichois et Zurichoises, à l'intérieur et à l'extérieur de l'administration municipale, ont mis énormément d'énergie et de cœur à l'ouvrage au cours des dernières semaines.

Une décision qui suscite l'incompréhension

Le soutien politique a également été au rendez-vous. Le conseil municipal et le conseil cantonal avaient déjà approuvé 25 millions de francs pour la planification et la réalisation de la compétition. La ville veut désormais comprendre les raisons de cette décision négative. Pour le comité pro «Eurovision à Zurich», cette décision reste incompréhensible et regrettable.

La déception est également de mise à Berne. «Les raisons qui nous ont été données sont toutefois compréhensibles», déclare le président de Berne Alec von Graffenried. La SSR a estimé qu'il y avait des risques à organiser la manifestation dans la nouvelle salle des fêtes de Berne, encore en construction. Celle-ci ne sera achevée que fin mars 2025, quelques semaines avant le concours.

Le risque de référendum a découragé la SSR

D'autre part, des menaces de référendum auraient été émises à Berne/Bienne. La SSR a manifestement voulu éviter une votation populaire, explique Alec von Graffenried. Certes, il y a aussi des opposants à Bâle et à Genève, mais c'est à Berne et à Zurich que les menaces de référendum ont été les plus fortes.

C'est effectivement à Berne et à Zurich que le risque de référendum est le plus élevé. A Berne, il ne faut que 1500 signatures, à Zurich 2000, et vu l'importance de la population, les opposants auraient probablement pu réunir facilement les signatures nécessaires. A Bâle également, 2000 signatures sont nécessaires pour un référendum, à Genève, c'est un peu plus avec 2400 signatures.

Publicité

La grande surprise: la co-favorite Zurich est déjà hors course.

Les opposants se réjouissent

D'autres sons de cloche se font toutefois entendre à Berne. Chez les opposants au concours, la décision préliminaire suscite la satisfaction. La conseillère municipale des Vert-e-s Simone Machado trouve «merveilleuse» l'élimination de la candidature de Berne et de Bienne. Son parti avait menacé, avec l'UDC, l'UDF et le mouvement citoyen Aufrecht Bern, de lancer un référendum contre la contribution de 7 millions de francs de la ville de Berne.

Les opposants craignaient, entre autres, des semaines de désagréments et de restrictions pour la population en raison des mesures de sécurité qui auraient été mises en place. De plus, l'événement serait en contradiction avec les efforts de la ville pour une meilleure protection du climat et se déroulerait à une date défavorable, entre la foire de printemps BEA et le championnat d'Europe de football féminin.

L'UDF annonce des référendums

Mais il faudra également s'attendre à une résistance à Bâle et à Genève. Vendredi, l'UDF a annoncé qu'elle se concentrerait pleinement sur la préparation de référendums. Le parti mettra tout en œuvre pour que les contributions de l'Etat à l'Eurovision soient soumises au peuple dans les cantons. «Les contribuables ne doivent pas être contraints de cofinancer un spectacle de propagande tel que le concours Eurovision de la chanson en est malheureusement devenu un.»

En revanche, Genève reste en lice. Le concours serait organisé sur le site de Palexpo.

La candidature bernoise prévoyait d'organiser l'événement dans la nouvelle salle des fêtes sur le site de Bernexpo. Celle-ci est encore en construction et ne sera achevée que fin mars 2025, quelques semaines avant le début de la compétition.

Publicité

A Genève, le parc des expositions de Palexpo, situé juste à côté de l'aéroport, deviendrait le lieu de l'événement. Les autorités veulent mettre 30 millions de francs à disposition pour l'événement. Si Bâle est retenue, le Concours Eurovision de la Chanson se déroulera à la «St. Jakobshalle». La SSR entend communiquer sa décision définitive fin août.