Genève organisera-t-elle l'Eurovision? Première réponse jeudi soir!

1/6 Où se déroulera l'Eurovision 2025 après la victoire de Nemo? C'est la question qui préoccupe actuellement la SSR.

Michel Imhof

Quelle ville suisse accueillera le Concours Eurovision de la chanson en 2025? Le délai de candidature pour les villes intéressées a expiré fin juin. Berne a présenté une candidature conjointe avec Bienne. Bâle, Genève et Zurich ont également fait part de leur volonté d'accueillir l'événement. C'est un comité de pilotage, supervisé par la société économique PricewaterhouseCoopers (PwC), qui décidera de l'attribution. Une première décision sera prise dès jeudi soir.

Le comité de direction, présidé par le directeur général de la SSR Gilles Marchand, décidera jeudi soir quelles sont les deux candidatures finales qui figureront sur la shortlist pour l'organisation de l'Eurovision 2025. «Nous communiquerons cette décision vendredi matin», indique Edi Estermann, porte-parole de la SSR, interrogé par Blick.

Genève et Zurich favoris

Les villes de Genève et de Zurich ont de grandes chances de figurer sur la shortlist. A Zurich, un budget de 25 millions de francs (20 de la ville, 5 du canton) a été garanti pour la candidature avec le Hallenstadion et le Zurich Exhibition Hall. A Genève, on veut organiser l'événement à Palexpo, juste à côté de l'aéroport, et la somme de 30 millions a été évoquée pour une éventuelle organisation.

A Bâle, aucun chiffre n'a été avancé jusqu'à présent, on parle d'un montant à deux chiffres en millions, mais le plafond de la St. Jakobshalle devrait être renforcé pour l'événement. A Berne et à Bienne, on a budgété 8 millions de francs, et on voudrait encore demander 30 millions au canton pour les frais de sécurité. Le Canton devrait délibérer à ce sujet lors de la session d'automne. Par ailleurs, la Fetshalle de Berne, avec laquelle les deux villes avaient posé leur candidature, est encore en construction et devrait être terminée juste avant l'Eurovision.

Nathalie Wappler participe également à la décision

La décision finale concernant l'organisation de l'Eurovision doit être prise fin août et communiquée ensuite. Outre Gilles Marchand, Nathalie Wappler, directrice de la SRF, Mario Timbal, directeur de la RSI, Beat Grossenbacher, directeur financier de la SSR et Bakel Walden, directeur du développement et de l'offre de la SSR, font partie du comité de pilotage. Bakel Walden est également le chef du comité de supervision international de l'Eurovision.