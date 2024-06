30 millions débloqués pour la candidature genevoise à l'Eurovision

1/2 Genève promet 30 millions de francs et la mise à disposition de ses lieux emplématiques à l'organisation de l'Eurovision 2025.

Genève dépose officiellement sa candidature pour l'Eurovision 2025 ce 28 juin. L'organisation de la manifestation dispose d'un «fort soutien politique», qui se traduit par le déblocage de fonds importants. «Les exécutifs cantonaux et municipaux s'engagent par ailleurs à sécuriser 30 millions de francs pour l’organisation de cet évènement, dont il est attendu d’importantes retombées économiques», détaille le communiqué paru vendredi matin.

Cela va sans dire, Palexpo sera l'écrin du spectacle principal. Mais d'autres «lieux emblématiques» de la ville du bout du Léman sont évoqués pour accueillir «les manifestations annexes qui rythment le concours pendant près d'une quinzaine de jours». Sont cités la Rade de Genève, la Plaine de Plainpalais, le Parc des Bastions ou le Bâtiment des Forces Motrices.

Tolérance et ouverture

La Maire de la Ville de Genève, Christina Kitsos, estime que «l’enthousiasme et le soutien politique exprimés pour l’accueil de l’Eurovision, couplé à l’expérience de Genève dans l’organisation de grandes manifestations et rencontres internationales, parlent en faveur de la candidature de Genève. Conseiller d'État chargé de la cohésion sociale, Thierry Apothéloz ne tarit pas d'éloges tant sur «la ville la plus internationale de Suisse, connue pour sa tolérance et son ouverture au monde»: «Carrefour de la paix et de la bonne entente entre les peuples, Genève symbolise parfaitement les valeurs portées par le concours Eurovision de la chanson!»

Les caractéristiques de la ville internationale sont mises en avant pour faire pencher la balance. Aéroport, réseau de transports publics et capacité hôtelière sont cités comme des avantages non négligeables. Palexpo est, selon le communiqué, «une infrastructure idéale pour une manifestation de cette ampleur». Citons encore la symbolique du 75ème anniversaire de l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER), organisation à l'origine de l'Eurovision dont le siège se trouve à Genève.

Vers un vote populaire à Berne?

Du côté de Berne, qui vient d'annoncer sa candidature commune avec Bienne, lieu d'origine de l'artiste Nemo, le crédit de 7 millions prévu pour l'organisation fait jaser. Des membres du Parlement de la Ville, notamment à l'UDC, souhaitent qu'un vote soit organisé, indique Keystone-ATS ce vendredi. Pour Alexander Feuz, porte-parole du groupe UDC au Parlement bernois, la candidature «Bern United» est «une tempête dans un verre d'eau».

Organiser un concours de l'Eurovision dans la ville fédérale est selon lui totalement irréaliste, Zurich et Genève disposant de sites bien plus appropriés. Ce crédit de 7 millions sera soumis le 4 juillet à l'organe législatif communal de la cité fédérale. La SSR et l'UER étudient les dossiers de candidature et effectueront des visites sur place. Leur décision devrait tomber à la fin août, ce qui ne laisse donc pas le temps pour une votation populaire.

