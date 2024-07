La justice genevoise recale l'héritier d'Hermès sur sa fortune envolée

L'héritier d'Hermès avait déposé trois plaintes pénales entre septembre et novembre 2023 visant principalement son ex-gestionnaire de fortune.

ATS Agence télégraphique suisse

La justice genevoise a classé la procédure pénale lancée par l'héritier de la marque de luxe Hermès contre son ex-gestionnaire de fortune. L'octogénaire, qui réside en Valais, accusait ce gérant de l'avoir spolié d'une partie de sa fortune, estimant la perte à près de 12 milliards de francs.

Cette information révélée jeudi par «La Tribune de Genève» et «24 Heures» a été confirmée à Keystone-ATS par Stéphane Grodecki, l'avocat genevois de l'ex-gestionnaire de fortune. Ce dernier examine maintenant la suite à donner à cette affaire, notamment sous l'angle d'une éventuelle plainte pour dénonciation calomnieuse, précise l'avocat.

L'héritier d'Hermès avait déposé trois plaintes pénales entre septembre et novembre 2023 visant principalement son ex-gestionnaire de fortune. L'une d'elles listait quatorze infractions distinctes, dont la gestion déloyale et le faux dans les titres. Le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière en mai dernier.

Plainte «prolixe»

Le recours de l'octogénaire contre cette décision a été rejeté par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice. Dans un arrêt du 12 juillet, les juges relèvent que la plainte pénale est «prolixe» et que son exposé «ne s'avère pas d'une grande clarté».

Selon les juges, le recourant se plaint d'une «escroquerie de grande ampleur», mais il ne consacre aucune motivation aux éléments constitutifs de l'infraction. Il ressort ainsi de cet arrêt que l'héritier d'Hermès n'a pas réussi à expliquer comment il aurait été dépossédé de ses actions. Cette décision peut encore faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

Brouille familiale

La saga autour de la fortune du richissime héritier ont fait l'objet de nombreux articles de presse en Suisse et en France. Le milliardaire détient 5,7% du groupe Hermès.

Il est en conflit avec sa famille qui gère la société via des holdings. Célibataire et sans enfant, l'homme aurait par ailleurs lancé des démarches pour adopter son intendant et en faire son héritier.