La SSR va analyser les répercussions de la baisse de la redevance

La SSR prend acte de la décision du Conseil fédéral d’adopter une révision partielle de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV).

La SSR a fait savoir qu'elle se réjouissait du rejet de l'initiative «200 francs, ça suffit!» par le Conseil fédéral, pour le maintien de son offre journalistique, de ses programmes et de son l'ancrage régional.

Si le «oui» l'emportait, les moyens financiers de la SSR seraient diminués de moitié environ. Avec un budget si fortement réduit, la SSR ne pourrait plus maintenir son modèle décentralisé actuel et ne pourrait plus continuer à proposer une offre aussi diversifiée. Ce serait un coup très dur porté aux branches suisses du film, de la musique, de la culture et du sport, poursuit le communiqué.

La SSR accuse bonne réception de la décision du Conseil fédéral

La SSR prend acte de la décision du Conseil fédéral d’adopter, au titre de contre-mesure, une révision partielle de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV), qui prévoit une baisse de la redevance des ménages et une exemption pour certaines entreprises.

Elle va désormais analyser en détail les répercussions de cette décision et prendre les mesures qui s'imposent. La SSR se trouve ainsi au début d'un processus à long terme, indique-t-elle.

Indépendamment de la réduction de la redevance média décidée par le Conseil fédéral, la SSR va déjà mettre en oeuvre à court terme des mesures d'économies. Le recul des recettes publicitaires et le renchérissement - deux tendances qui ne cessent de s'accentuer - créent une situation financière tendue face à laquelle la SSR va devoir réagir dès 2025.