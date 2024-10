Plus d'un million de Suisses veulent changer de caisse maladie

34% des Suisses déclarent vouloir changer de caisse. Cela représente plus d'un million de personnes. Photo: Keystone 1/5

Patrik Berger

Les Suisses changent désormais de caisse maladie à grande échelle. L'augmentation des primes annoncée la semaine dernière était sans doute celle de trop. Cela n'a rien d'étonnant: en 2025, les Suisses devront débourser 378,70 francs en moyenne pour leurs primes d'assurance maladie et ce mensuellement.

Cela représente 21,60 francs de plus par mois que l'année précédente: une augmentation de 6% que beaucoup ressentiront dans leur porte-monnaie. D'autant plus que leurs réserves sont déjà mises à rude épreuve en raison de l'inflation.

Une personne sur deux souhaite modifier des éléments de sa caisse maladie. Concrètement, 34% des personnes interrogées envisagent de changer de caisse, comme le montre la dernière étude de Deloitte sur les caisses maladie. Le cabinet de conseil estime que jusqu'à 12% d'entre eux changeront effectivement d'assurance, soit jusqu'à 1,1 million de Suisses!

Par ailleurs, 20% envisagent sérieusement d'adapter leur modèle d'assurance ou leur franchise. Et ce, bien qu'ils soient tout de même satisfaits de leur caisse maladie.

Ce sont les plus enclins à changer de caisse

Si, comme chaque année, beaucoup de gens ne mettront pas leur menace à exécution, on peut se demander qui ira vraiment voir ailleurs? Parmi les assurés ayant une franchise maximale de 2500 francs, plus de la moitié des personnes interrogées (51%) sont prêtes à changer de caisse maladie. La disposition à changer est également élevée chez les assurés ayant un modèle d'assurance alternatif, comme le modèle du médecin de famille HMO ou la télémédecine (41%). Selon l'étude du cabinet d'audit et de conseil, les personnes interrogées en Suisse romande (38%) sont en outre plus disposées à changer que les Suisses alémaniques (31%).

Le mécontentement de la population face à la hausse des primes d'assurance maladie ne cesse de croître: de plus en plus de personnes en Suisse voient dans la caisse unique une solution pour lutter contre la hausse des coûts de la santé. Alors qu'au début de l'été, 65% des consommateurs étaient encore favorables à une caisse unique, ils sont désormais 70% dans le même cas, selon l'enquête actuelle. Les auteurs de l'étude concluent: «Cela indique que les consommateurs espèrent en premier lieu une baisse des primes grâce à la caisse unique.»

Attention à la comparaison des primes!

Un regard attentif sur les primes indiquées par les différentes caisses maladie montre l'ampleur des différences entre les cantons. Ainsi, un assuré de 60 ans en Appenzell paie 369 francs par mois auprès de la caisse la moins chère, la Bâloise Sympany. A Delémont, c'est 561 francs chez Atupri, soit 192 francs de plus par mois. Sur une année, cela représente 2304 francs de différence.

Pour pouvoir changer de caisse maladie en début d'année prochaine, la date limite est fixée au 30 novembre. Jusqu'à cette date, il faut résilier son ancienne assurance pour pouvoir changer d'assurance de base. C'est pourquoi il vaut la peine de les comparer au préalable. Les portails de comparaison sur Internet peuvent y aider. Mais attention! Il n'est pas aussi simple d'économiser quelques centaines de francs que certains portails le promettent. Toutes les offres de comparaison ne conviennent pas à tous les assurés.