La dernière hausse des primes d'assurance est toujours dure à avaler. Blick vous présente quelles sont les caisses qui proposent les primes les plus avantageuses dans chacun des 26 cantons suisses, pour les personnes individuelles et les familles.

Patrik Berger , Nicola Imfeld et Dominik Baumann

Jusqu'au 30 novembre, les personnes insatisfaites de leur prime peuvent changer de caisse. Photo: Keystone

La hausse des primes fait mal. Même un jour après l'annonce des primes d'assurance maladie pour l'année prochaine par la ministre de la Santé Elisabeth Baume-Schneider. 6% de hausse des primes – pour la troisième fois consécutive.

Concrètement, les Suisses devront dépenser 378,70 francs en moyenne pour leurs primes d'assurance maladie en 2025, et ce douze fois par année. Cela représente 21,60 francs par mois de plus que que l'année précédente. Cette prime moyenne – pour l'ensemble de l'année, elle est de 4544 francs – est calculée en additionnant toutes les primes payées en Suisse et en les divisant par le nombre total d'assurés.

De grandes disparités en Suisse

Un regard attentif sur les données relatives aux primes des différentes caisses montre à quel point les différences entre les cantons sont importantes. Ainsi, un assuré de 60 ans en Appenzell paie 369 francs par mois auprès de la caisse la moins chère, la Bâloise Sympany. A Delémont, c'est 561 francs chez Atupri, soit 192 francs de plus par mois. Sur une année, cela représente 2304 francs de différence. Il est frappant de constater que dans de nombreux cantons, les assurés s'en sortent le mieux avec Agrisano, la caisse maladie de l'Union des paysans.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Les Genevois peuvent faire grise mine

Qu'en est-il des familles, qui souffrent particulièrement de l'augmentation des primes? Blick fait le calcul: Dans le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures, une famille de quatre personnes avec deux enfants (de 11 et 13 ans) paie 906 francs par mois chez le prestataire le moins cher, Assura. Dans le canton du Jura – le canton le plus cher – c'est 1385 francs également chez Assura. Cela représente 479 francs de plus par mois, ce qui fait un total de 5748 francs par an.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

C'est au Tessin que l'augmentation des primes est la plus importante. Les assurés doivent payer 45 francs de plus par mois dans le canton le plus méridional de Suisse. Les Glaronnaises et les Glaronnais verront leur facture de primes augmenter de 9,2%. Ils doivent payer 28,80 francs supplémentaires. La plus petite augmentation est enregistrée dans le canton de Bâle: les assurés ne paieront «que» 6,80 francs de plus en 2025, soit une augmentation de 1,5%.