Patrik Berger , Dominik Baumann et Priska Wallimann

En 2025, les Suisses devront débourser en moyenne 378,70 francs par mois pour leurs primes d'assurance maladie, soit une augmentation de 21,60 francs par rapport à l'année précédente (+6%). Beaucoup vont ressentir cette hausse dans leur porte-monnaie. Cette prime moyenne, pour l'ensemble de l'année, sera de 4544 francs. Elle est calculée en additionnant toutes les primes payées en Suisse et en les divisant par le nombre total d'assurés.

L'année prochaine, les adultes paieront 449,20 francs par mois pour leur caisse maladie. C'est 25,30 francs de plus que l'année dernière (+6%). Les jeunes adultes doivent budgéter 314,10 francs par mois pour leurs frais de santé (plus 16,10 francs ou 5,4%). Pour les enfants, la prime augmente de 6,50 francs par mois par rapport à l'année précédente, pour atteindre 117,90 francs. Cela représente une augmentation de 5,8%.

Les différences cantonales sont importantes. C'est dans le canton du Tessin que l'augmentation des primes est la plus importante. Les assurés doivent payer 45 francs de plus par mois dans le canton le plus méridional de Suisse. Les Glaronnaises et les Glaronnais voient leur facture de primes augmenter de 9,2%. Ils doivent payer 28,80 francs de plus. La plus petite augmentation est enregistrée dans le canton de Bâle: les assurés ne paieront «que» 6,80 francs de plus en 2025, soit une augmentation de 1,5%.

C'est dans le canton de Genève que les primes d'assurance maladie sont les plus chères, avec 477,50 francs par mois. Au Tessin (472,70 francs) et à Bâle-Ville (456,20 francs), la facture mensuelle des primes est également très salée.

En comparaison, les habitants d'Appenzell Rhodes-Intérieures s'en tirent à bon compte. Ils doivent payer 257,80 francs par mois. L'assurance maladie coûte également moins de 300 francs aux habitants d'Uri: 290,60 francs.

Voici un autre aperçu du montant des primes par canton et par caisse d'âge. Les adultes ressentent les plus fortes augmentations, suivis par les enfants (0 à 18 ans) et les jeunes adultes (18 à 25 ans).