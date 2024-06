26.06.2024, 16:38 heures

Morges (VD) sous l'eau: les pompiers à pied d'oeuvre

Les pompiers étaient à pied d'oeuvre mercredi après les violents orages qui se sont déversés mardi soir le long du Jura. La région de Morges a été particulièrement touchée. A Cointrin, le trafic de l'aéroport a été perturbé.

Rien qu'à Morges et dans les environs, les sapeurs-pompiers ont effectué près de 210 interventions après l'orage survenu la veille vers 18h00. En fin d'après-midi mercredi, ils étaient encore présents sur treize sites. «Nous sommes toujours en train de pomper», a dit à Keystone-ATS Thierry Charrey, commandant du SIS Morget.

La situation s'est normalisée durant la journée, après la crue record de la Morges et les inondations qui ont suivi. «Le niveau de la rivière est rapidement monté, mais il a aussi rapidement baissé», a observé le commandant.

Les services de la ville et les secours ont travaillé toute la journée pour évacuer l'eau des caves et sous-sols ainsi que pour enlever la boue de la chaussée et des trottoirs. Une quarantaine de personnes de la Protection civile et une vingtaine de pompiers étaient encore sur le terrain dans l'après-midi.