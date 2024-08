«Les caisses de pension sont devenues un self-service»

La réforme de la LPP ne change rien au problème des frais administratifs élevés, affirme Rudolf Strahm. De plus, la baisse du taux de conversion est inutile, selon l'ex-surveillant des prix.

1/5 L'ex-surveillant des prix Rudolf Strahm déplore le manque de transparence des frais administratifs des caisses de pension.

Gabriel Knupfer

8,6 milliards de francs sont dépensés chaque année pour la gestion des caisses de pension, selon un calcul de l'ex-surveillant des prix Rudolf Strahm. Environ 80% de cette somme est engloutie uniquement par la gestion de fortune dans le secteur financier.

«Les caisses de pension obligatoires sont devenues un self-service pour les banques et les fonds spéculatifs», critique Rudolf Strahm dans un entretien avec Blick. Ou, en d'autres termes, «ils escroquent les fonds des CP». L'industrie financière facture par exemple aux caisses de pension des frais bancaires, des droits de garde, des courtages, des frais de transaction et des droits de timbre.

Grandes différences de coûts dans la gestion de fortune

Selon Rudolf Strahm, les frais de gestion de fortune s'élèvent en moyenne à 0,56% de la somme investie. Mais la dispersion est énorme. Alors que les grandes caisses comme BVK et Publica ont des coûts de seulement 0,2 à 0,3% pour les employés du canton de Zurich et de la Confédération, diverses petites caisses se situent dans une fourchette de 0,8 à 1,2%.

«Beaucoup trop élevé», dit Rudolf Strahm. Car les placements des caisses de pension ne sont pas comparables aux placements privés. «Ce sont des investisseurs institutionnels qui placent des sommes de plusieurs millions. Cela permettrait d'avoir des frais de gestion de fortune plus bas», estime Rudolf Strahm.

«Créer de la transparence et de la concurrence»

Au total, les 1400 caisses de pension et institutions LPP de Suisse gèrent environ 1,2 billion de francs d'avoirs de prévoyance suisses. C'est pourquoi même de petites améliorations seraient significatives pour les assurés.

Mais la réforme prévue de la LPP, qui sera soumise au vote le 22 septembre, ne s'attaquera pas aux frais de gestion, explique Rudolf Strahm. «Pour que les frais baissent, il faut de la transparence afin de créer une concurrence entre les caisses et de faire pression sur les conseils de fondation et les gestionnaires de fortune.»

Publicité

Ainsi, les assurés et les caisses de pension prendraient davantage conscience des coûts et l'industrie financière serait contrainte de proposer des solutions moins chères, l'ancien surveillant des prix en est convaincu. Mais malheureusement, l'association des caisses de pension s'oppose depuis des années à une plus grande transparence.

Concrètement, l'Office fédéral de la statistique (OFS) pourrait présenter chaque année, avec sa «statistique des caisses de pension», les coûts totaux de chaque caisse de pension individuellement avec un chiffre comparatif, selon Rudolf Strahm. Pour cela, il n'y aurait même pas besoin d'une nouvelle loi, une directive ou une ordonnance du Département fédéral de l'intérieur à l'OFS suffirait.

Abaissement du taux de conversion inutile

Il y a certes de bons éléments dans la réforme de la LPP, comme l'amélioration de la prévoyance pour les bas revenus et le travail à temps partiel, qui profitera surtout aux femmes, a déclaré Rudolf Strahm. Mais la baisse du taux de conversion de 6,8 à 6% est inutile.

«La baisse du taux de conversion a été décidée pour stopper la redistribution des jeunes vers les vieux. Mais celle-ci n'existe plus depuis le retournement des taux d'intérêt», explique Rudolf Strahm. Explication: lorsque la Banque nationale suisse (BNS) a exigé des taux d'intérêt négatifs, ces pénalités concernaient bien plus les avoirs d'épargne élevés des personnes âgées que ceux des jeunes.

Publicité

Mais aujourd'hui, le taux directeur est actuellement de 1,25% et les retraités financent à nouveau eux-mêmes leurs rentes. Pour le moment, les personnes âgées paient même un peu pour les pensions des cotisants actifs.