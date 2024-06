Le tunnel ferroviaire de base du Gothard, endommagé par un grave déraillement il y a un an, devrait pouvoir être entièrement remis en service le 2 septembre. Les dégâts matériels et les pertes de recettes occasionnés se montent à 150 millions de francs.

Les travaux (ici près de Faido/TI) avancent bon train: réouverture complète du tunnel ferroviaire de base prévue le 2 septembre.

ATS Agence télégraphique suisse

Après le grave déraillement d'un train dans le tunnel du Gothard il y a un an, le trafic pourrait reprendre le 2 septembre. Les dégâts matériels et les pertes financières ont été très importantes et se chiffrent à 150 millions. «Les travaux de réfection dans le tube ouest du tunnel de base du Saint-Gothard sont en bonne voie», annoncent jeudi les CFF. Selon la planification, et une fois les tests passés, l'exploitation à travers le plus long tunnel ferroviaire du monde reprendra entièrement le 2 septembre.

Les voyageurs pourront ainsi à nouveau se rendre de Zurich à Lugano en moins de deux heures, une heure de moins que via la solution actuelle de remplacement par la ligne de faîte. Le tout, et c'est nouveau, à une cadence semi-horaire.

Les CFF attendent toujours le rapport final du Service suisse d'enquête de sécurité (SESE) sur les causes du déraillement du train de marchandises survenu le 10 août 2023. Sur les 150 millions de dégâts et de pertes subis, 140 millions de francs sont couverts par l'assurance.