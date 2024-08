La météo pluvieuse du 1ᵉʳ Août est une bonne nouvelle pour les feux d'artifice!

1/11 Les gens en Suisse préfèrent passer la fête nationale à l'extérieur, autour d'un agréable barbecue.

Janine Enderli

La vague de chaleur s'est brisée: le 1ᵉʳ Août ne sera pas une journée d'été radieuse. Puisque la pluie et les orages menacent: dès jeudi matin, de violents orages accompagnés d'éclairs se sont abattus sur la Suisse.

«La fête nationale nécessite une certaine flexibilité cette année. La journée ne tombe complètement pas à l'eau, mais il faut envisager des activités de repli en intérieur lorsqu'on planifie des activités en plein air», explique à Blick Klaus Marquardt de Meteo News.

Des orages dès le matin

Le météorologue ne peut pas dire exactement où il va pleuvoir en Suisse. Selon lui, il est difficile de faire des prévisions de précipitations avec un degré de précision suffisant. «Cette année, on n'a pas un déroulement classique de la journée, où les orages suivent le soleil matinal.»

Dans certaines régions, il faut se préparer à des orages et des averses partielles dès la matinée, comme à Neuchâtel ou à Fribourg. La Confédération met en garde dès mercredi après-midi contre des intempéries qui toucheront surtout les régions situées le long des Préalpes. Le degré de danger 3 est partiellement applicable.

En principe, le 1ᵉʳ août sera marqué par une alternance de phases sèches et humides dans tout le pays. Toujours est-il qu'il ne fera pas particulièrement froid. Klaus Marquardt précise: «L'été ne s'en va pas, il se retire juste un peu.» Avec 25 à 28 degrés, les températures restent élevées.

La pluie limite le risque d'incendie en forêt

De nombreux feux d'artifice et autres pétards devraient être allumés en ce 1ᵉʳ août. Pour les fans d'engin pyrotechniques, l'annonce d'averses est en réalité une bonne nouvelle. Les sols secs, qui entraînent un risque accru de feux de forêt, notamment dans la vallée du Rhône en Valais, sont à nouveau gorgés d'eau et donc moins dangereux.

Le niveau de danger d’incendies de forêts est modéré en Suisse.

«Comme il faut s'attendre à des précipitations dès la matinée, allumer de feux d'artifice ne devrait en principe pas poser de problème», se réjouit Klaus Marquardt. La première moitié du mois de juillet, qui a clairement été trop humide, limite également le risque d'incendie. Celui-ci se situe à un niveau modéré, hormis dans certaines parties du Valais.

L'anticyclone des Açores garde l'été en vie

Attention toutefois: les règles en matière de feux d'artifice sont de la compétence des communes et des cantons. «En principe, c'est aux communes de décider. Ce sont elles qui connaissent le mieux leurs régions et leurs sols», détaille Klaus Marquardt . C'est pourquoi il est préférable de consulter le site Internet de sa commune avant de tirer des fusées.

L'influence de l'anticyclone s'intensifie en cette fin de semaine. On peut donc s'attendre au retour de l'été caniculaire au retour du week-end. «Les températures remontent un peu et devraient se situer entre 28 et 30 degrés.» Jusqu'à mardi inclus, le temps restera agréablement estival. Merci qui? On doit cette météo estivale à une nouvelle crête anticyclonique au-dessus des Açores.

Nos voisins du sud de l'Europe continuent de souffrir de la chaleur. En Espagne, en Italie et en Grèce, destinations de vacances de nombreux Suisses, le thermomètre franchit régulièrement la barre des 35 degrés. Cette situation ne devrait pas évoluer dans les jours à venir.