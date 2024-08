La fête nationale annonce-t-elle un brillant réveil?

Matthias Davet Journaliste Blick

Bonjour,

J'aimerais travailler toute ma vie avec des personnes comme Sofia Meakin. Sympathique, bavarde (le luxe pour un journaliste de presse écrite) et disponible. Mardi à 13h07, 24 heures avant la finale de ses coéquipières, j'ai écrit à la remplaçante de l'aviron. Audio reçu trois minutes plus tard qui dit, en gros: «Je suis hyper partante, laisse-moi juste checker mon programme et on organise ça!»

Le lendemain (donc ce mercredi), j'ai retrouvé Sofia Meakin vers 11h30 sur le plan d'eau de Vaires-sur-Marne. Et là encore, tout est si simple. L'athlète ne peut pas s'installer avec moi en tribune de presse? Pas de souci, allons nous poser dans la zone mixte, devant une petite télévision et avec une vue bien moins dégagée sur la ligne d'arrivée.

Pour être honnête, médaille suisse ou pas dans ces Jeux, cela ne va pas changer ma façon de dormir – je ne suis pas supporter. Mais quand on voit les émotions de Sofia Meakin lorsque ses coéquipières étaient toutes proches de décrocher le bronze ou la bonne ambiance mise par la délégation d'Adrien Briffod lorsque le triathlon a été annulé, on se dit que, parfois, on n'a pas le droit au bonheur.

Bonne lecture.

1 Les principaux rendez-vous du jour

ATHLÉTISME

Début des compétitions

Publicité

BMX RACING

20h00 Hommes et femmes. Quarts de finale et Last Chance (avec Simon Marquart, Cedric Butti, Zoe Claessens et Nadine Aeberhard. (Finales le 2 août)

CANOË-KAYAK

15h30 Kayak-Mono, individuel. Demi-finales et finale hommes (Martin Dougoud)

GOLF

9h00 Début du tournoi hommes (avec Joel Girrbach)

HIPPISME

11h00 Concours par équipes, qualifications (avec l'équipe de Suisse)

Publicité

NATATION

20h37 200m dos messieurs, finale (Mityukov)

VOILE

Messieurs 49er, finale. (Schneiter/de Planta)

Dames, ILCA 6. Début de la compétition (avec Maud Jayet).

2 Le Suisse et la Suissesse à suivre

Le Suisse

Roman Mityukov (natation). 48 heures après son anniversaire et en ce jour de fête national, le nageur genevois a l'occasion de s'offrir le plus beau cadeau du monde: une médaille olympique. Décevant 17e lors des séries du 100 m dos et ne se qualifiant de justesse pas pour les demi-finales, Roman Mityukov s'est bien rattrapé sur la distance double, sa spécialité. Le Genevois ne visera rien d'autre qu'une breloque ce jeudi soir à 20h38.

La Suissesse

Zoe Claessens (BMX Racing). La jeune Vaudoise de 23 ans est tombée dans la marmite du BMX Racing. Normal, puisque son père a aidé à la construction de la piste d'Echichens et que, sur ses cinq frères et sœurs, quatre pratiquent ce sport. À Paris, les chances de médaille de Zoé Claessens sont bien présentes. Vice-championne du monde en BMX Racing en mai, elle est également double championne d'Europe de la spécialité. Ce jeudi, elle entre en lice en quarts de finale.

Publicité

3 Les performances suisses de la veille

Julie Derron, évidemment. La Zurichoise a apporté sa deuxième médaille à la délégation suisse en prenant la seconde place du triathlon féminin. Extrêmement forte tout au long de la course, elle n'a été battue que par la Française Cassandre Beaugrand alors qu'avant l'emballage finale, elles étaient quatre filles pour trois places sur le podium. «Je me suis simplement répété que je ne serais pas celle qui n'allait pas gagner de médaille aujourd'hui», a-t-elle rigolé en interview après son exploit. Tactique gagnante.

4 Les performances internationales de la veille

Leon Marchand. Le Français avait tenté un pari fou pour ces Jeux olympiques: décrocher le même soir deux médailles d'or en natation. Un exploit que même les grands noms que sont Mark Spitz et Michael Phelps n'ont pas réussi à réaliser. Mais ce ne sera pas non plus le cas de Leon Marchand à Paris.

5 L'image de la veille

Alex Yee a remporté le triathlon masculin au bout du Pont Alexandre III avec, derrière lui, les Invalides. Désolé d'insister avec ça, mais chacune des épreuves permet aux photographes de se faire plaisir. Et de nous faire plaisir également. En l'occurrence, ce cliché est l'œuvre d'Anne-Christine Poujoulat de l'AFP.

6 Le chiffre du jour

7 mois. La fleurettiste égyptienne Nada Hafez s’est hissée en huitièmes de finale aux Jeux Olympiques. Ensuite, elle a annoncé qu'elle était enceinte de sept mois. «Ce qui vous semblait être deux participantes étaient en réalité trois!», a écrit Nada Hafez (26 ans) mardi sur Instagram. «C’était moi, ma concurrente et mon petit bébé qui n’est pas encore né!» La fleurettiste égyptienne a participé lundi aux Jeux Olympiques de Paris et a fêté une victoire au premier tour – alors qu’elle était enceinte de sept mois.

Publicité

7 L'histoire du jour

Depuis le début des JO, la Maison suisse fait la promotion du pays avec des produits régionaux, des vins locaux et des marques à croix blanche. Mais la culture ne demeure pas en reste. Et la scène située dans le jardin de l'Ambassade suisse a permis à Pat Burgener de se produire, lui qui enchaîne actuellement les concerts. Pas plus tard que dimanche soir, il était présent au Paléo. «C'était un rêve», nous a-t-il confié avant de monter sur scène.

Comment le snowboardeur vaudois se retrouve là? «Lorsque j'ai disputé mes premiers JO en Corée du Sud, la Maison suisse m'a proposé de venir jouer, nous explique-t-il. On est venus avec mon groupe et cela nous a permis de créer des liens très forts. Au final, j'ai joué trois soirs tout en terminant à la cinquième place de mon épreuve. Les contacts avec Alexandre (ndlr Edelmann, chef de Présence Suisse) sont restés et il me propose à chaque fois de venir.»

8 Les coulisses des JO

«Je viens de voir deux escrimeurs XXX (nom de la nation volontairement masqué) fumer en habit de combat à côté du Grand Palais.» Oui, ce message de mon collègue Grégory Beaud, qui couvre les JO avec moi, a existé. Il n'a pas osé prendre une photo de ce moment fumeux, mais cette image incongrue aurait probablement de quoi surprendre. À Paris, il n'est pas rare de partager des moments d'intimité avec les athlètes sans que ce soit volontaire. Mais pas sûr que les deux personnes ci-dessus aurait voulu que cela se sache.

9 Le quiz du jour

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Réponse de la veille: Audrey Gogniat a remporté la cinquième médaille olympique pour le Jura. Elle succède à Eric Hänni (judo, bronze) en 1964 à Tokyo, Steve Guerdat (hippisme, bronze) en 2008 à Pékin lors de la compétition ainsi qu'à l'or de ce dernier dans le concours individuel à Londres en 2012 et, enfin, à Sarah Forster (hockey sur glace, bronze) à Sochi.