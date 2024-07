Les nouveautés du Montreux Jazz Festival à découvrir cette année

Margaux Sitavanc

1 La Scène du Lac, version augmentée

En 2021, et alors que la crise du Covid met les acteurs culturels à genoux, le Montreux Jazz Festival concocte une édition adaptée à la séquence historique et inaugure pour la première fois de son histoire la Scène du Lac, arrimée en contrebas du Fairmont Montreux Palace. Malgré une jauge de spectateurs réduite et une météo franchement pourrie, la 55ème édition du Jazz réussit son pari et offre aux spectateurs un aperçu du monde d’après ainsi que des moments musicaux exceptionnels.

Pour sa version 2024, la Scène du Lac prend ses quartiers en face de la Place du Marché et affiche des mensurations bien supérieures à sa prédécesseure (35m de large, 17m de haut de 12m de profondeur) pour une capacité de 5000 places dont 600 assises. Un vrai challenge technique et relationnel qui a nécessité de nombreuses études de faisabilité, mais également des concertations avec les voisins du mastodonte: «Les riverains ont vraiment été extras, on est très reconnaissants», confie Eduardo Mendez, attaché de presse du Montreux Jazz Festival depuis 2021, avant de souligner que ces derniers auront droit à des concerts exceptionnels à apprécier depuis leur balcon.

2 Le Casino à nouveau au centre du MJF

Cette année, travaux du Centre des Congrès obligent, pas d’Auditorium Stravinski, mais un retour très attendu dans un lieu ayant contribué à façonner la légende du Jazz: le Casino. En 1967, année de la première édition du rendez-vous musical fondé par Claude Nobs, celui-ci se nommait encore Kursaal, un lieu de fête un peu bourgeois où l’on organisait des bals, des événements musicaux et au sein duquel on s’adonnait volontiers aux jeux d’argent.

Quatre ans plus tard, le 4 décembre 1971 le guitariste américain Frank Zappa et les Mothers of Invention jouent au Casino devant un parterre survolté. Soudain, un spectateur fait usage de son pistolet lance-fusée et tire en direction du plafond. Très vite, les flammes ravagent le Casino et Claude Nobs s’active afin d’évacuer le public. Un moment immortalisé par certains clichés où l’on voit le patron du festival se servir d’une lance à incendie. Heureusement, tout le monde sortira indemne du brasier qui détruira entièrement le Casino. Un événement tragique qui va inspirer aux membres du groupe Deep Purple – qui assistent à la scène depuis le balcon de leur chambre d’hôtel – leur iconique «Smoke on the Water». Fun fact: cette année et à l’occasion de leur dixième venue au Jazz, les britanniques aux plus de cinquante ans de carrière se produiront littéralement «on the water», sur la majestueuse Scène du Lac.

3 Les scènes du «off» déménagent

Alors que cette année encore la programmation gratuite représente plus de 80% de l’offre du Montreux Jazz Festival, quelques-unes des scènes emblématiques du «off» prendront en 2024 leurs quartiers dans de nouveaux lieux. Premier changement de taille, la Super Bock Stage investit la pelouse du Parc Suisse, espace vert tout en longueur apprécié des locaux comme des touristes et garni tout au long de l’année de superbes massifs de fleurs.

«À quelques jours du coup d’envoi, le parc est méconnaissable et offre un cadre idyllique avec des arbres mis en valeur, des points d’ombre et de détente, des transats et un bar sur deux étages qui permet d’avoir une très belle vue sur la scène», commente Eduardo Mendez qui mentionne également l’installation du nouveau bar Chiringuito, permettant de profiter du concert d’un peu plus loin dans une ambiance bar de plage, un cocktail à la main. Du côté des autres scènes gratuites, El Mundo et Ipanema gagnent en superficie et se trouvent cette année toutes les deux sur le lac tandis que le Lisztomania devient au contraire plus intime avec une scène réduite et pensée comme une extension de l’hôtel Mona (ex-Eurotel).

Publicité

4 Une offre de mobilité étoffée

Depuis plusieurs années, le Montreux Jazz Festival encourage les festivaliers à se rendre sur le site de la manifestation en utilisant les transports en commun. Un gain de temps considérable par rapport à la voiture (on vous voit, vous qui galérez à trouver une place et partez finalement vous garer à Vevey) mais aussi un geste écolo non négligeable: «70% des émissions de CO2 du festival sont dues aux déplacements privés des festivaliers», indique Eduardo Mendez.

Pour encourager à la mobilité douce, le Festival annonce cette année une augmentation des places pour garer son vélo ainsi qu’une offre étoffée de trains sur l’arc lémanique, y compris après minuit. Grande nouveauté de l’édition 2024, la création d’un système de bus permettant aux habitants de Berne et de Fribourg de se rendre à Montreux sans passer par Lausanne avec des voyages retour organisés depuis la Place de la Gare tous les soirs à l’issue des concerts payants. Plus d’infos: Transports & hébergement - Montreux Jazz Festival