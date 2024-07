Le conseiller d'Etat tessinois Norman Gobbi s'exprime sur les inondations

Après les intempéries, le conseiller d'Etat tessinois Norman Gobbi s'inquiète de la situation dans les villages tessinois. Et rassure les touristes anxieux: il les invite malgré tout à venir cet été. Il faudra toutefois s'armer de patience pour traverser le Gothard.

Céline Zahno

Dans la nuit de samedi à dimanche, de violentes intempéries ont frappé la Suisse. De graves inondations ont eu lieu en Valais et dans le Val Maggia au Tessin et quatre personnes ont déjà perdu la vie. Les dégâts sont énormes. Le conseiller d'Etat tessinois et ancien conseiller national de la Lega Norman Gobbi donne à Blick des informations sur la situation dans le canton.

Monsieur Gobbi, au Tessin, des maisons et des ponts ont été détruits, des gens ont perdu la vie. Quelle est l'ambiance actuellement?

L'ambiance est très pesante, surtout dans le haut du Val Maggia. Le président de la commune de Lavizzara l'a dit: nous n'aurions jamais pensé vivre une telle situation. Plusieurs maisons et chalets de vacances ont été touchés, une ferme a également été complètement détruite. A Prato Sornico, le centre sportif – qui est aussi important pour les manifestations – a été fortement touché. Après une telle tempête, nous craignons que les gens remettent en question la vie là-bas. Nous devons maintenant mettre toutes les chances de notre côté pour que ces régions isolées restent attractives.

«Plusieurs villages sont actuellement coupés d'approvisionnement» Norman Gobbi, conseiller d'Etat tessinois

Comment communique-t-on actuellement avec les villages touchés?

Il n'est pour le moment pas facile de communiquer avec les petits villages isolés et d'atteindre tous les habitants. Dans le haut du Val Maggia, les réseaux de téléphonie mobile ne sont pas encore remis en service. Nous essayons d'y remédier. Heureusement, les forces d'intervention peuvent communiquer avec le réseau de sécurité Polycom. Pour l'instant, l'état-major régional s'efforce d'atteindre les gens à l'aide de messages push afin que tous sachent où se trouvent les points de rassemblement.

Quelles sont les priorités à moyen terme?

Nous devons tout d'abord assurer l'approvisionnement en eau potable, en téléphonie mobile et en électricité. Plusieurs villages sont actuellement coupés d'approvisionnement. Le département des travaux publics veut également tester si le pont pour vélos qui enjambe l'ancienne voie ferrée de la Valmaggina à Cevio est suffisamment stable et résistant pour les petits véhicules. Dans ce cas, plusieurs villages seraient à nouveau accessibles.

«Il devient de plus en plus difficile d'empêcher ces événements» Norman Gobbi, conseiller d'Etat tessinois

La semaine dernière, les intempéries ont fait des victimes dans le Misox, hier dans le Val Maggia. S'inquiète-t-on des intempéries à venir?

Toutes les régions alpines sont concernées, il devient de plus en plus difficile d'empêcher ces événements. Nous sommes en train d'élaborer des stratégies avec d'autres cantons de montagne. C'est important pour toute la Suisse. Les cantons du Valais, du Tessin et des Grisons sont stratégiquement importants pour l'approvisionnement énergétique à l'échelle de la Suisse.

Faut-il repenser la stratégie en matière d'inondations?

Nous avons fait des efforts, mais il est difficile de se préparer à un tel événement qui arrive tout les cent ans. Nous devons regarder cela et renforcer les mesures préventives. Notamment pour mieux protéger les villages.

«Les touristes doivent quand même venir, c'est ce que veulent les Tessinois» Norman Gobbi, conseiller d'Etat tessinois

Les vacances d'été ont déjà commencé dans quelques cantons. Les touristes doivent-ils annuler leurs vacances prévues au Tessin?

Les touristes doivent quand même venir, c'est ce que veulent les Tessinois. Mais il faut faire preuve de patience au Gothard. En raison des intempéries dans la vallée de la Misox, le trafic de transit a augmenté au Gothard et les temps d'attente seront longs.

Les touristes doivent-ils avoir peur?

Non. Le Tessin est l'un des cantons les plus sûrs de Suisse.

«Les régions de montagne comme le Tessin ont besoin du tourisme» Norman Gobbi, conseiller d'Etat tessinois

L'année dernière, le Tessin a connu une alerte à la canicule, cette année des inondations. Conseillez-vous toujours aux seniors des autres régions de Suisse de s'installer au Tessin?

La situation au Tessin est toujours aussi agréable. Nous avons l'air frais des montagnes et des étés chauds. Il n'y a aucune raison de ne plus s'installer au Tessin.

Même avec les éventuelles intempéries qui menacent à l'avenir?

Les régions de montagne comme le Tessin ont besoin du tourisme. Les défis de l'avenir concerneront l'ensemble du continent européen. Le Tessin restera toujours un lieu accueillant et sûr.