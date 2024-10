Le chantier de la gare de Lausanne, CFF, Chemins de fer federaux suisses, projet Leman 2030, photographie ce lundi 4 juillet 2022 a la place de la gare a Lausanne. (KEYSTONE/Laurent Gillieron) Le chantier de la gare de Lausanne prend encore du retard, révèle ce mercredi «24 heures». Photo: Keystone-ATS

Qu'est-ce qui fait l'actualité ce mercredi 16 octobre en Suisse? Avec l'aide de l'ATS, Blick vous propose un petit tour de piste en cinq points.

1 Une inquiétante annulation

La visite officielle du premier ministre ukrainien Denys Chmygal mercredi à Berne a été annulée «pour des raisons de force majeure», indique le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), sans plus de détails. Une délégation ukrainienne participera par contre comme prévu à la conférence sur le déminage humanitaire en Ukraine qui se tient jeudi et vendredi à Lausanne. Le Premier ministre ukrainien devait notamment rencontrer la présidente de la Confédération Viola Amherd. Il devait ensuite ouvrir jeudi la réunion sur le déminage.

2 Les inondations en Valais font des vagues

Le Parlement valaisan se réunit ce mercredi pour une session spéciale dédiée aux intempéries et à la troisième correction du Rhône. Les députées et députés devront notamment se prononcer sur l'instauration d'une commission d'enquête parlementaire (CEP) afin de faire la lumière sur les raisons des retards et des blocages ayant empêché la mise en œuvre des travaux de correction du Rhône à Sierre-Chippis.

3 La Suisse embauche des agents secrets

Pour faire face au durcissement de la situation en matière de politique de sécurité, le Service de renseignement de la Confédération (SRC) prévoit de créer au moins 150 nouveaux postes d'ici à 2028, indique mercredi la «Neue Zürcher Zeitung». Le SRC compte actuellement 400 collaboratrices et collaborateurs, ce qui est peu par rapport aux 1200 employés en Autriche, écrit la «NZZ», en se référant aux déclarations de la commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats. Dénonçant une surcharge de travail du personnel, le directeur du SRC Christian Dussey a réclamé à plusieurs reprises des ressources supplémentaires.

4 Il pleut des millions sur des Cantons!

L'introduction en Suisse de l'impôt minimal sur les multinationales entraîne une augmentation inattendue des recettes pour de nombreux Cantons, remarque mercredi la «Neue Zürcher Zeitung». Lucerne attend désormais 400 millions de francs au lieu de 55 millions, alors que Zoug et Bâle-Ville en profitent aussi largement. L'impôt minimal de 15% concerne les groupes internationaux qui bénéficiaient jusqu'à présent d'une imposition plus faible. Afin de maintenir leur attractivité, les Cantons prévoient des subventions, notamment pour l'innovation et la protection du climat, qui doivent être réinjectées dans les entreprises. Zoug, par exemple, veut investir jusqu'à 150 millions de francs par an et Bâle-Ville plus de 200 millions.

5 La gare de Lausanne encore en retard

Le chantier de la gare de Lausanne prend encore du retard, révèle ce mercredi «24 Heures». L'excavation de la place de la gare et les ancrages de l'édifice débuteront avec au moins une année de retard sur le nouveau calendrier présenté il y a moins de vingt mois. L'Office fédéral des transports (OFT) indique dans le journal qu'il attend encore «des éléments techniques complémentaires» pour lever les charges qui pèsent sur le sous-sol de la place. Les conséquences du nouveau projet de métros du canton de Vaud doivent également faire l'objet d'études, ajoute l'OFT. Initialement prévu à la fin 2025, l'achèvement de travaux de la gare était annoncé, il y a moins de deux ans, pour 2037.