Un météorologue met en garde contre la météo de jeudi et vendredi

1/8 Ces prochains jours, il faudra se préparer à la pluie.

Fabienne Maag

Et c'est reparti pour quelques jours pluvieux! Après le temps ensoleillé, place à la pluie en cette fin de semaine. «Dans le courant de la journée et de l'après-midi de jeudi, quelques orages locaux pourront éclater, surtout dans les Alpes. Ceux-ci pourront être plus ou moins intenses et pourront même être accompagnés de grêle par endroits. Les températures iront de 25 à 28 degrés», explique Roger Perret de Meteonews à Blick.

Mais ce n'est qu'un avant-goût de la journée de vendredi, qui s'annonce encore très chargée, notamment au Tessin, déjà en difficulté. Le météorologue prévient: «De très nombreuses averses et orages nous attendent vendredi. Mais c'est surtout le Tessin qui devrait encore les subir.» Plus de 100 litres de pluie par mètre carré sont possibles localement.

Le Val Maggia pourrait à nouveau être touché

Pour le Val Maggia, déjà durement touché par des pluies torrentielles, la situation pourrait être délicate. Plusieurs personnes ont perdu la vie, et de nombreuses maisons ont été détruites. Roger Perret détaille la situation à Blick: «En raison des sols humides, une grande partie de l'eau de pluie ne sera pas absorbée et s'écoulera immédiatement, ce qui augmentera le risque de glissements de terrain, de coulées de boue et aussi d'inondations. Il faut également s'attendre à ce que les ruisseaux et les rivières débordent.»

Le tableau est également sombre un peu plus au nord. De forts orages devraient éclater, notamment le long des Alpes. Et le temps se refroidira nettement. Les températures se stabiliseront entre 20 et 23 degrés.

«Ces dernières années, nous avons été gâtés»

Après la vague d'orages de la semaine, les nuages sombres se retireront juste à temps pour le week-end. Apparemment, ils ne devraient pas couvrir très longtemps le ciel suisse. Samedi et le dimanche pourraient enfin ressembler à de vrais jours d'été.

Les températures atteindront à nouveau 25 à 28 degrés. Lundi aussi, le soleil sera au rendez-vous, sauf dans les Alpes où des orages locaux peuvent éclater en cours de journée.

Publicité

Ces caprices de la météo – pluie, soleil, pluie – ne constituent pas une situation particulière. «Ces dernières années, nous avons été gâtés en ce qui concerne les longues périodes ensoleillées et les températures élevées», explique le météorologue. Selon lui, le va-et-vient du soleil et de la pluie était auparavant normal pour un été européen. «L'avenir nous dira si cet été est une exception ou si des étés similaires suivront.»