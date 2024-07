il y a 27 minutes

Le Valais se prépare aux précipitations prévues ce week-end

Un front pluvieux et orageux doit traverser le Valais cette fin de semaine. Des précipitations élevées sont localement possibles, et, couplées à l'importante fonte des neiges et aux sols encore saturés en eau, elles pourraient provoquer des glissements de terrains, des laves torrentielles et des débordements le long des cours d'eau latéraux, ainsi qu'une nouvelle crue du Rhône, indique vendredi le canton dans un communiqué.

«L'essentiel des précipitations devrait tomber samedi soir, ce qui signifie qu'une crue serait possible dans la nuit de samedi à dimanche», indique à Keystone-ATS Raphaël Mayoraz, géologue cantonal. Si les pluies annoncées devraient s'avérer moins abondantes et les hausses de niveaux pas aussi marquées que celles du week-end dernier, le danger demeure. «L'état des cours d'eau et des berges n'est pas encore rétabli, et les digues sont encore fortement imbibées d'eau et moins stables», rappelle le géologue. Le canton demande à la population d'adopter un comportement responsable et approprié.

Il s'agit de limiter les déplacements, de ne pas s'approcher des cours d'eau, de ne pas stationner sur les ponts et les berges, de ne pas naviguer sur le Rhône et à l'embouchure du Léman. Mais aussi de renoncer à filmer ou photographier les événements, et à se conformer aux ordres des autorités. L'organe cantonal de conduite et les états-majors analyseront la situation en continu. «Tout le monde sera sur le pont», assure Raphaël Mayoraz.