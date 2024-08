Du cash pour les Genevois: Les SIG ont commencé à rembourser leurs clients

La régie publique avait perçu trop d'argent durant 15 ans. Elle le rend désormais aux Genevois, avec intérêts.

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Petit bonus pour les Genevois cet été: les Services industriels (SIG) ont commencé à rembourser 27 millions de francs à leurs clients. Selon la «Tribune de Genève», cette somme correspond au trop-perçu de 22 millions de francs sur les pertes de leur réseau électrique sur quinze ans, avec des intérêts en plus.

La Cour des comptes avait procédé à un audit de la régie publique, et révélé en février cette surfacturation, entre 2008 et 2021. La «Tribune» précise que les montants rendus varient, en fonction de la consommation des clients.

De 28 à 804 francs

Les particuliers et petites entreprises recevront un forfait en fonction de quatre niveaux de consommation. La majorité des ménages genevois, consommant entre 0 et 10'000 kWh par an, touchera 28 francs.

Les grandes entreprises, qui consomment beaucoup d’électricité, seront remboursées selon leur consommation réelle en 2023. Elles représentent plus de la moitié de l’électricité consommée dans le canton. Les grandes boulangeries, illustre le quotidien genevois, pourront percevoir jusqu'à 804 francs.

Démission du directeur général

La polémique autour de la surfacturation avait été suivie de près par une autre. Des soupçons de népotisme avaient conduit le directeur général Christian Brunier à présenter sa démission.

Ses deux beaux-fils travaillaient aux SIG, ainsi que l'épouse de l'un d'eux. Son neveu avait également été engagé par les SIG. L'ancien directeur s'est depuis expliqué et défendu de toute volonté de népotisme.