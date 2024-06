Les SIG remboursent 27 millions aux Genevois!

Les Services industriels de Genève (SIG) ont annoncé lundi rembourser 27 millions de francs à leurs clients cet été.

Alessia Barbezat Journaliste Blick

Dans la tempête ces derniers mois, les Services Industriels Genevois (SIG) ont annoncé ce matin qu'ils rembourseront, dès juillet, 27 millions de francs à leur clientèle. Une somme qui correspond au trop-perçu par l'entreprise sur les pertes de son réseau électrique pendant 15 ans, ainsi que les intérêts qui vont avec. À ce montant s’ajoutent des intérêts pour 5 millions de francs.

Souvenez-vous, les SIG avaient été épinglés en février dernier par la Cour des comptes. Via un communiqué, on apprenait que l'entreprise genevoise avait surfacturé — entre 2008 et 2021 — à ses clients la bagatelle de 22 millions de francs. Une polémique suivie de près par une autre. Des soupçons de népotisme avaient conduit le directeur général Christian Brunier à présenter sa démission. «La Tribune de Genève» et la télévision Léman Bleu avaient révélé que ses deux beaux-fils travaillaient aux SIG, ainsi que l'épouse de l'un d'eux. Et la RTS de porter l'estocade en pointant du doigt l'engagement par l'entreprise d'un neveu de Christian Brunier.

À noter que sur cette affaire de népotisme présumé, les SIG attendent le résultat d’un audit sur les procédures de recrutement.