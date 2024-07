1/10 Mardi, Blick a rencontré Kevin Balli dans le Val Bavona. L'élève s'est rendu dimanche matin à l'endroit où les intempéries avaient fait rage auparavant.

Pascal Scheiber et Nicolas Lurati

Des maisons démolies. Routes et chemins et détruits. Des masses de pierres qui jonchent les lits de rivières et les villages. Les intempéries dans le Val Maggia ont causé de graves destructions. Mais elles ont aussi coûté la vie à plusieurs personnes. Certaines victimes du déluge tessinois sont encore portées disparues, d'autres ont déjà été retrouvées mortes.

Kevin Balli a assisté à l'horreur du week-end. Cet élève habite plus bas dans la vallée, à Cavergno. Là où la vallée de la Maggia se sépare en deux et où commence le Val Bavona. Blick a rencontré l'adolescent ce mardi. Deux jours plus tôt, il a dû identifier des visages de victimes. Des visages de personnes décédées.

Le drame a commencé dans la nuit de samedi à dimanche. Kevin Balli se réveille. Il est 1h30 du matin. De l'eau dégouline du plafond. «Puis, j'ai pris connaissance du glissement de terrain plus haut dans le Val Bavona.» L'adolescent connaît bien la région, ses parents possèdent une maison dans le hameau de Fontana.

«Elle était inerte, elle était morte»

Il est environ cinq heures du matin, Kevin Balli et son père quittent la maison et remontent la vallée. À la hauteur du hameau de Mondada, ils regardent vers le haut de la pente. Soudain, ils aperçoivent une femme à côté d'un rustico détruit. «Nous nous sommes immédiatement approchés pour voir si elle était encore en vie.»

«Des pierres et des branches recouvraient la moitié de la personne» Kevin Balli, habitant de la région

L'adolescent se souvient. «La femme était assise là. Elle était inerte. Elle était morte.» Plus haut, l'élève et son père découvrent une autre femme. «J'ai grimpé là-haut. Des pierres et des branches recouvraient la moitié de la personne. Son torse et sa tête étaient dégagés.»

C'est ici que Kevin Balli a retrouvé le corps d'une femme dimanche matin.

Le jeune garçon de 16 ans et son père sont sous le choc. «Nous voulions appeler la police. Mais nous n'avions pas de réseau. Nous avons donc dû continuer à descendre dans la vallée. Là, nous avons rencontré des policiers et leur avons raconté la macabre découverte. Ils savaient déjà qu'il y avait des corps, mais ils étaient encore à la recherche de survivants.»

Mardi, Blick est remonté avec l'élève et sa sœur aînée jusqu'à Mondada, le lieu de la tragédie. Le chemin passe par de gigantesques éboulis et des routes éventrées. Des morceaux de voitures détruites et de câbles électriques jonchent le sol. Un monticule de pierres formé par les intempéries s'amoncelle, il fait bien dix mètres de haut.

«Je n'oublierai jamais ces images»

Il pense encore à ce qu'il a vu dimanche matin. «Maintenant que nous sommes de retour, les images me reviennent. C'est ici, entre les éboulis, que j'ai trouvé les morts. Je n'oublierai jamais ces images. Cela me travaille et me rend triste.»

Une vue de la terrasse de la maison de della Bosca en direction de l'éboulement.

Manlio della Bosca est, lui aussi, bouleversé. Lui aussi a vu les corps des deux personnes dimanche matin. Cet homme de 52 ans habite un rustico – une maison typique de la région – dans le hameau. Il appartient à la famille de son amie. Manlio Della Bosca est voisin de la maison détruite à côté de laquelle se trouvaient les corps.

«La troisième victime a été retrouvée plus tard par les secours» Manlio della Bosca, habitant de la région

Il a passé la nuit de samedi à dimanche dans le rustico avec sa compagne. «Nous étions à l'étage supérieur, raconte le Tessinois à Blick. Soudain, des pierres se sont abattues devant notre maison. Notre rustico a tremblé.»

Lui et son amie sont sortis de la maison. Ils ont rencontré d'autres personnes du hameau. «Puis nous sommes partis à la recherche des disparus.» Ils retrouvent deux femmes. «Nous avons immédiatement contacté la Rega.» Elles n'ont malheureusement pas survécu. «La troisième victime a été retrouvée plus tard par les secours.» L'hélicoptère a évacué plus tard Manlio della Bosca et les autres survivants du hameau pour les emmener à Cevio, plus bas dans la vallée.