1/6 Les intempéries dévastatrices de ces dernières semaines ont semé la mort et la destruction dans les cantons du Valais, du Tessin et des Grisons

Denis Molnar

Les intempéries dévastatrices de ces dernières semaines ont semé la mort et la destruction dans les cantons du Valais, du Tessin et des Grisons. Les énormes quantités de précipitations ont fait gonfler les ruisseaux en rivières tumultueuses et ont provoqué des avalanches de boue et d'éboulis qui ont enseveli tout ce qui se trouvait sur leur passage.

Aperçu de la situation actuelle dans les régions en crise.

Grisons

Dans le Misox, une vallée du sud des Grisons, quatre personnes étaient initialement portées disparues. Samedi 22 juin au matin, une personne blessée a pu être retirée des coulées de boue et transportée à l'hôpital.

Le dimanche matin suivant, l'une des personnes disparues a été retrouvée morte par les secours. Il s'agit de Silvio T.*, un habitant de la région, qui a été emporté par le glissement de terrain à Lostallo.

Quatre jours plus tard, le corps d'une femme à Grono, dans la rivière Moesa, a aussi été découvert. En collaboration avec le Ministère public des Grisons, la police cantonale a donné l'identité de la femme décédée. Une personne est toujours portée disparue dans le Misox.

Les recherches se poursuivent.

Tessin

Selon les informations de la police cantonale tessinoise le soir du 1er juillet, quatre autres avis de disparition ont été déposés pour deux femmes et deux hommes de Prato Sornico et de Fontana. Ce qui porte à cinq le nombre de personnes recherchées au Tessin.

Trois autres personnes ont été retrouvées mortes dans le haut Val Maggia: deux femmes dimanche matin dans le Val Bavona , à proximité d'un glissement de terrain, puis un troisième corps, plus tard dans la même région.

Valais

Actuellement, une personne est toujours portée disparue dans le Binntal valaisan. Selon les informations de Blick, il s'agit de David L.*, un habitant de la région en charge de la sécurité et responsable des installations pour la centrale électrique locale. Il est également président de la coopérative énergétique du village.

Les autorités ont aussi confirmé le décès d'un homme dans un hôtel de Saas-Grund. Le ressortissant allemand s'était rendu au sous-sol de l'établissement pour y récupérer des effets personnels. Surpris par les masses d'eau, il n'a pas pu sortir à temps.

* Noms modifiés