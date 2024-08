La plaque la plus chère, «ZH 24», a été récemment mise aux enchères, mais un nouveau record de 375'000 francs pourrait être en passe d'être atteint. Blick montre le top 10 des plaques d'immatriculation les plus chères de Suisse.

1/5 Il s'est récemment fait voler le record de la plaque d'immatriculation la plus chère de Suisse: le «roi de la crypto», Niklas Nikolajsen.

Robin Wegmüller

Ceux qui se demandent comment les gens peuvent mettre la main au porte-monnaie pour une plaque d'immatriculation ont dû se frotter les yeux à plusieurs reprises le mois dernier. Début juillet, la plaque de contrôle «ZH 24» a été achetée pour pas moins de 299'000 francs lors d'une vente aux enchères en ligne. On ne sait pas à qui elle appartient désormais.

Ce qui est sûr, c'est que le roi de la cryptographie Niklas Nikolajsen veut récupérer le record qu'il detenait avec sa «ZG 10». Après une méga-vente aux enchères qui a tourné à l'imbroglio sur Ricardo ces derniers jours, un nouveau record à hauteur de 375'000 francs pour arriver de façon imminente – celui qui se fait appelé le «roi de la crypto» a relancé la vente aux enchères mardi après-midi, comme il l'avait annoncé en exclusivité à Blick.

Un coup d'œil dans le top 10 des plaques d'immatriculation les plus chères le montre: les Suisses dépensent beaucoup d'argent pour des plaques d'immatriculations spécifiques.

Zurich a la cote

La Communauté d'intérêts pour les plaques d'immatriculation suisses tient un registre des ventes aux enchères qui battent des records. Plus de 150'000 francs ont été déboursés pour chacune des plaques de contrôle figurant dans ce top 10. Parmi elles, six numéros proviennent du canton de Zurich. En outre, «ZG 10», «SG 4», «VS 1» et «GE 55'555» ont également été achetés à prix d'or.

Les dix plaques d'immatriculation les plus chères de Suisse.

La plaque d'immatriculation à six chiffres la plus chère est «ZH 888'888». Elle a été achetée aux enchères en 2016 pour 50'280 francs.

Outre les plaques de contrôle pour voitures, les numéros de moto ne sont pas non plus tout à fait bon marché. «GR 1» a déjà été vendu il y a 18 ans pour 22'000 francs. Par ailleurs, «ZG 21» et «TG 1» font partie des trois plaques de moto les plus chères.

Les dix plaques de moto les plus chères de Suisse.

Nous verrons dans les prochains jours si le record est à nouveau battu avec une marge de plus de 75'000 francs sur le précédent record. Ce qui ne serait guère étonnant au vu de l'enthousiasme de Niklas Nikolajsen.