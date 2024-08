1/5 Détenteur de l'ancienne plaque d'immatriculation la plus chère de Suisse: Nikolas Nikolajsen était fier de «ZG 10».

Nicola Imfeld

Nikolas Nikolajsen se considère comme un homme des records. Rien d'étonnant à ce que le fondateur de Bitcoin Suisse se soit fait un nom en tant que roi de la crypto à Zoug. Cet été, celui qui a la double nationalité danoise et suisse a voulu se lancer un nouveau défi. La raison: un nouveau record qui est tombé dans le canton de Zurich. La plaque de contrôle «ZH 24» a été achetée début juillet pour pas moins de 299'000 francs lors d'une vente aux enchères en ligne. «ZH 24» est le numéro le plus bas que le service des automobiles de Zurich ait mis aux enchères jusqu'à présent – et il s'agit désormais de la plaque la plus chère du pays.

En 2018, Nikolas Nikolajsen avait acheté la plaque d'immatriculation «ZG 10» aux enchères pour 233'000 francs. «Pendant six ans et jusqu'au mois dernier, j'ai détenu le record de la plaque d'immatriculation la plus chère de Suisse», a écrit le roi de la cryptographie sur son profil Instagram samedi. Il est désormais curieux de connaître la valeur de sa plaque d'immatriculation. «Est-ce que je peux reprendre le record avec ça?», a-t-il demandé à sa communauté. Et d'annoncer: «Nous le découvrirons dans les prochaines semaines.»

Ricardo stoppe les enchères

Nikolas Nikolajsen et sa communauté n'ont pas eu à attendre aussi longtemps. Sa vente aux enchères lancée sur Ricardo a atteint en quelques heures le montant de 375'000 francs, comme le montrent des captures d'écran. Toutefois, Ricardo a rapidement mis un terme à la vente aux enchères. L'annonce indique depuis: «Cette offre n'était pas conforme aux conditions générales de Ricardo et a donc été clôturée prématurément.»

Que se passe-t-il donc? Interrogée par Blick, la porte-parole de Ricardo Mojca Fuks confirme que l'entreprise a mis fin aux enchères pour la plaque d'immatriculation «ZG 10». «Pour des raisons de protection des données ainsi que de politique commerciale, nous ne donnons en principe aucune information sur les transactions en cours ou terminées sur Ricardo.»

Le canton de Zoug autorise le commerce privé

Mais la vente aux enchères était-elle vraiment illégale? Zoug est un canton qui autorise en principe le commerce privé de plaques d'immatriculation. Le service des automobiles du canton de Zoug confirme à Blick avoir eu connaissance de la récente vente aux enchères de Nikolas Nikolajsen. «Le formulaire de cession présente au point 3 les documents nécessaires pour un transfert de plaque de contrôle et doit être signé à chaque fois par l'ancien détenteur et le nouveau. Le formulaire de cession est également valable en cas de vente aux enchères entre particuliers.»

Le canton de Zoug n'a donc rien à objecter à la vente aux enchères de cette plaque d'immatriculation. Nikolas Nikolajsen lui-même s'est exprimé lundi midi sur Instagram et a annoncé: «ZG 10 est vendu! Je vais voir avec l'acheteur s'il est sérieux. Si c'est le cas, la vente aux enchères est donc terminée sept jours avant la fin annoncée.» Le Zougois précise en outre que Ricardo a stoppé les enchères parce qu'il n'avait pas fourni de preuves de la possession de la plaque d'immatriculation. Il souhaite maintenant rattraper cela.

Nikolas Nikolajsen reste confiant

«Je ne peux pas dire avec certitude quel sera le résultat», écrit-il sur Instagram. «Mais je pars du principe que soit la vente aux enchères sera confirmée comme vendue à 375'000 par Ricardo – soit, alternativement, l'action sera relancée avec l'enchère maximale précédente de 115'000 francs».

Blick a pu joindre le roi de la crypto, très actif, lundi après-midi. Il se montre combatif: «J'ai envoyé toutes les preuves à Ricardo. Maintenant, j'attends le retour. Il y a d'innombrables ventes aux enchères avec des plaques d'immatriculation – cela doit aussi fonctionner avec 'ZG 10'.»