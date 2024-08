Vente de la plaque «ZG 10»: «Ce qui m'intéresse, c'est le record!»

1/7 Niklas Nikolajsen explique plus en détail à Blick sa vente aux enchères.

La vente aux enchères de la plaque d'immatriculation «ZH 24» venait tout juste d'établir un record national avec une valeur de vente de 299'000 francs quand le Zougois Niklas Nikolajsen a voulu vendre sa plaque d'immatriculation «ZG 10», qu'il avait achetée aux enchères en 2018 pour 233'000 francs. Mais le site Ricardo s'est interposé et retiré l'annonce de ce roi de la crypto-monnaie.

Pour Niklas Nikolajsen, il y a cependant un problème: A ce moment-là, quelqu'un avait déjà activé le prix d'achat immédiat de 375'000 francs et le nouveau record aurait été battu selon lui. Selon les informations de Blick, Ricardo a retiré l'offre du réseau parce que le fondateur de Bitcoin Suisse n'avait pas fourni au préalable de preuve de la possession la plaque.

La plateforme de vente le confirme sur demande et explique: « Ce contrôle de la preuve de possession est une mesure de sécurité très importante de Ricardo, en particulier pour les offres à prix élevés et pour les enchérisseurs n'ayant pas ou peu d'évaluations, afin de protéger au mieux les acheteurs.»

«Passons l'éponge»

«Je suis vraiment amer, le nouveau record aurait été à nouveau à Zoug. C'est là qu'il doit être», déclare Niklas Nikolajsen à Blick. Il en a depuis apporté la preuve et a reçu un appel de Ricardo lundi soir. Les responsables se seraient alors excusés. «Passons l'éponge», dit le principal intéressé. Et le roi de la cryptographie d'annoncer à Blick: «J'ai maintenant le feu vert pour la vente aux enchères et je la relancerai ce mardi après-midi. Ricardo a promis de ne pas supprimer mon offre cette fois-ci.»

En guise de réparation, les responsables lui auraient promis de promouvoir l'annonce de manière proéminente sur le site web et sur les réseaux sociaux. En effet, les offres reçues jusqu'à présent ne sont plus valables après que la vente aux enchères a été retirée du réseau. «L'affaire est donc réglée et la vente se fera à nouveau via Ricardo», tempère le Zougois.

Mais plateforme de vente tient à rester précise sur les raisons de l'annulation: «Nous tenons à souligner que la vente de la plaque d'immatriculation pour 375'000 CHF a échoué parce que l'acheteur s'est retiré de la vente.» Ricardo se montre toute de même conciliant et indique que «rien ne s'oppose à une réactivation de l'offre». Effectivement, la vente aux enchères était relancée ce mardi après-midi à 15h30.

«Ce qui m'intéresse, c'est le record»

Mais pourquoi le pionnier du bitcoin tient-il autant à revendre la plaque? «Ce qui m'intéresse, c'est le record, clame-t-il. Quand j'ai vu que la vente de ZH 24 avait remplacé ma plaque d'immatriculation comme numéro 1 en Suisse, j'ai dû agir.» Selon lui, l'argent joue également un rôle. «Je suis toujours ouvert à un bon investissement. Si je peux obtenir un tel rendement après seulement six ans, je le ferai.»

Nikla Nikolajsen possède par ailleurs d'autres numéros de plaques spécifiques. «ZG 10 est le plus spécial de ma collection. Mais j'ai plusieurs plaques d'immatriculation à deux chiffres. Ne vous inquiétez pas, je suis très bien placé pour cela.»

Collection de voitures

Niklas Nikolajsen n'est pas non plus en reste en matière de voitures. Pendant longtemps, il a conduit une Bentley Continental GT V12 millésimée 2019, immatriculée avec la plaque en question. Plus tard, il a transféré cette plaque d'immatriculation sur sa voiture familiale - un SUV d'un genre particulier: «Une Mercedes 320 Pullman Spohn de 1938. Cette voiture est le seul exemplaire conservé de ce type et était l'ancien véhicule de direction du ministre des Postes du Reich Wilhelm Ohnesorge», raconte-t-il fièrement.

Sa nouvelle vente aux enchères débutera mardi après-midi et durera une semaine. Le prix d'achat immédiat a toutefois changé. «J'y ai réfléchi toute la nuit. Celui qui veut vraiment acheter ZG 10 immédiatement doit payer 399'000 francs», explique Niklas Nikolajsen. Il prendrait ainsi une marge de 100'000 francs sur le record actuel. «C'est un beau chiffre. Voyons si ça marche», se réjouit-il, joueur.