1/2 L'auteur présumé de l'attentat de Solingen Issa al H. a revendiqué son appartenance à l'Etat islamique (EI) dans une vidéo.

Gabriel Knupfer

Trois personnes ont été assassinées vendredi lors d'une fête municipale à Solingen, en Allemagne. La police a alors arrêté un réfugié syrien, Issa al H. âgé de 26 ans. Il aurait commis le crime au nom de l'organisation terroriste Etat islamique (EI). Une chaîne de propagande du groupe a publié une vidéo de revendication le lendemain de l'acte.

La vidéo est encore en cours d'examen, explique Hans-Jakob Schindler, expert du Counter Extremism Project et ancien conseiller du Conseil de sécurité de l'ONU pour les sanctions mondiales contre le terrorisme. Mais il est évident, selon lui, que l'attentat a suivi le scénario de l'EI: «Avec de telles attaques, qui ne peuvent guère être détectées à l'avance, l'EI montre qu'il continue à être important.»

L'Occident s'est retiré et a laissé de la place à l'EI

En 2017, l'EI a perdu sa base étatique en Syrie et en Irak, selon Hans-Jakob Schindler. Mais le groupe se trouve à nouveau en progression, notamment en Afghanistan et en Afrique de l'Ouest. Et l'Occident s'est retiré des zones centrales. «Comme la pression y a diminué, de plus en plus d'attentats sont possibles en Occident.»

La question du financement des terroristes se pose donc à nouveau. Certes, un attentat comme celui de Solingen – probablement inspiré par l'EI, mais réalisé sans instruction personnelle – ne coûte rien au groupe, assure Hans-Jakob Schindler. Mais en Syrie, l'EI multiplie les attentats à la bombe.

Et l'objectif principal serait des attaques régulières et aussi massives que possible en Occident, afin de l'affaiblir et de permettre ainsi l'établissement d'un califat à l'avenir. L'EI dominerait à nouveau de vastes territoires en Afrique de l'Ouest. Pour cela, des moyens financiers sont nécessaires. «En Afrique de l'Ouest, l'EI reprend déjà partiellement le rôle de l'Etat et dispose ainsi de nombreuses sources de revenus, par exemple grâce à la contrebande, au racket de la population ou à l'exploitation des matières premières.»

Les partisans collectent des dons

La guerre dans la bande de Gaza aurait fait perdre à l'EI l'attention du public. «En revendiquant la terreur à Solingen, on veut dire aux donateurs: nous sommes toujours en mesure de mener des attentats», poursuit Hans-Jakob Schindler. Car il est clair qu'«il y a en Occident et ailleurs des gens qui donnent de l'argent à l'EI».

Publicité

Régulièrement, des personnes sont arrêtées en Allemagne pour avoir collecté des dons pour l'EI ou pour les femmes du groupe terroriste internées en Syrie. Pour le transfert des fonds en Syrie ou dans les autres régions de l'EI, les transferts bancaires traditionnels ne sont plus qu'une méthode, explique Hans-Jakob Schindler. «Aujourd'hui, outre le système hawala et les messageries financières traditionnelles, les crypto-monnaies sont également disponibles pour transférer des fonds.»

Amende record contre Binance

Le système bancaire hawala est une procédure de paiement vieille de plusieurs siècles, dans laquelle les gens donnent de l'argent liquide à un intermédiaire. L'intermédiaire veille à ce que quelqu'un d'autre, à un autre endroit, reçoive l'argent sans qu'il soit réellement envoyé.

Mais les terroristes misent également sur la technologie moderne: les appels aux dons de l'EI comportent parfois des QR codes vers des crypto-paiements. Dans le cadre des crypto-transferts, le ministère américain des Finances a annoncé fin 2023 une amende record de 4,4 milliards de dollars contre la bourse de cryptographie Binance. Binance avait permis à des criminels et à des groupes terroristes comme l'EI d'effectuer des transactions en toute liberté, sans faire la moindre déclaration de soupçon.

«Impôts» et fonds de protection

L'EI a aujourd'hui ses bases dans quatre régions très éloignées les unes des autres. Mais les terroristes peuvent continuer à déplacer de l'argent entre l'Afrique de l'Ouest, la Somalie, le Moyen-Orient et l'Afghanistan. Outre les dons, les «impôts» et les taxes de protection dans les zones contrôlées, ainsi que les butins de guerre, font partie des sources de revenus, écrit le ministère américain des Finances dans une évaluation.

Publicité

Le ministère estime qu'en Syrie et en Irak, l'EI dispose de 10 à 20 millions de dollars en liquide. En Afrique, le groupe perçoit jusqu'à 6 millions de dollars par an en Somalie et également environ 6 millions de dollars par an en Afrique de l'Ouest. Selon Hans-Jakob Schindler, la filiale de l'EI en Somalie est une importante plaque tournante financière pour le groupe terroriste.

Pour Hans-Jakob Schindler, il est clair que même si le taux de détection des grands attentats est désormais élevé, l'EI continuera de déstabiliser l'Europe et l'Occident par des actes terroristes spectaculaires. «C'est le cœur de l'idéologie terroriste.»