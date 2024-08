De nouveaux détails révélés sur l'assaillant de Solingen

1/5 Le suspect a été transporté par avion à Karlsruhe dimanche.

Environ 26 heures après l'attaque au couteau de Solingen (D), l'auteur présumé Issa al H.* s'est rendu à la police. «Je suis celui que vous cherchez», aurait-il déclaré à cette occasion. Ses vêtements étaient sales et couverts de sang. Auparavant, il s'était caché pendant plusieurs heures dans une arrière-cour.

Le Syrien de 26 ans aurait commis une erreur décisive, rapporte le journal allemand «Bild». Après l'attaque, au cours de laquelle il a tué trois personnes et en a blessé plusieurs autres, il s'est débarrassé de sa veste tachée de sang en omettant d'en sortir son portefeuille et ses papiers.

Le Syrien devait être expulsé vers la Bulgarie

Selon les sources de «Focus», Issa al H. s'est d'abord réfugié dans son centre d'accueil pour réfugiés. Mais il n'y est pas resté longtemps. Savait-il que les enquêteurs allaient bientôt débarquer à cause des papiers qu'il avait oublié? Lors de la fouille de sa chambre, les enquêteurs ont trouvé l'étui du couteau utilisé pour le crime. Selon «Bild», il l'avait tout simplement retirée d'un bloc de couteaux dans son foyer. Issa al H. l'a utilisé pour «poignarder délibérément le cou des victimes», comme l'a indiqué la police lors d'une conférence de presse samedi.

Issa al H. est originaire de la ville syrienne de Drei al-Sor, dans l'est du pays. Peu après son arrivée fin décembre 2022, il a déposé une demande d'asile en Allemagne, comme le rapporte le «Spiegel». Selon les accords de Dublin, l'homme aurait toutefois dû relever de la compétence de la Bulgarie, raison pour laquelle les autorités allemandes ont déposé une demande de prise en charge. Mais Issa al H. a disparu avant son expulsion.

Selon le «Spiegel», l'homme n'a pas fait l'objet d'un signalement car il était considéré comme discret et qu'il y avait un manque de places de détention en vue de son expulsion. Le délai de transfert a expiré en août 2023. Depuis, c'est l'Allemagne qui est compétente pour ce cas. À la fin de l'année dernière, les autorités ont accordé la protection subsidiaire au Syrien.

Il n'était pas connu comme extrémiste

L'État islamique a revendiqué l'attentat samedi soir. Issa al H. serait un membre du califat et aurait agi par vengeance pour les «musulmans de Palestine». Mais cela ne dit rien sur ses motivations plus approfondies, explique un criminologue et analyste allemand à «Focus». Il suppose que le Syrien a agi en tant qu'individu isolé. «Son comportement me semble désorganisé», indique l'expert. Il cite comme exemple les vêtements tachés de sang que l'homme portait toujours au moment où il s'est rendu. Le fait qu'il n'ait apparemment rien préparé pour la période suivant le crime est également troublant.

Le parquet fédéral allemand enquête désormais notamment sur son appartenance à l'EI et sur le meurtre. Dimanche, Issa al H. a été transporté par hélicoptère à Karlsruhe, où il a été présenté à un juge d'instruction de la Cour fédérale de justice (BGH). Celui-ci a émis un mandat d'arrêt et l'homme va maintenant être placé en détention provisoire. Selon les premiers éléments, le Syrien de 26 ans partage l'idéologie de l'organisation terroriste et l'a rejointe avant le 23 août, à une date qui ne peut pas être déterminée avec précision pour le moment, indique le communiqué du parquet fédéral.

D'autres investigations devront montrer s'il a été envoyé en Allemagne par l'État islamique directement. Jusqu'à présent, il n'était pas connu des autorités comme extrémiste. Deux hommes de 56 et 67 ans ainsi qu'une femme de 56 ans sont morts dans l'attaque au couteau. Huit personnes ont été blessées, dont quatre grièvement.

