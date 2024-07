Durant trois jours, la ville de Zurich louera le stade du Letzigrund à la communauté des Témoins de Jéhovah. Le congrès de l'organisation religieuse et la décision de la ville sont sous le feu des critiques.

Après AC/DC et Taylor Swift, voici les Témoins de Jéhovah à Zurich

Après le passage d'AC/DC et de Taylor Swift, le stade zurichois du Letzigrund connaîtra à nouveau une grande affluence du 19 au 21 juillet. Durant ces trois jours, un congrès des Témoins de Jéhovah recevra 20'000 croyants du monde entier. La communauté, qui limite ses contacts avec le monde extérieur, refuse les transfusions sanguines et prédit la fin des temps, veut «partager le réconfort et l'espoir de la Bible avec ses semblables» à Zurich, comme elle l'indique dans un communiqué. Par ailleurs, les Témoins de Jéhovah soulignent que les délégués contribueront également à créer une atmosphère particulière dans la ville de Zurich durant ces trois jours.

Selon ses propres indications, la communauté religieuse compte 20'000 membres actifs en Suisse. Pourtant, sa pratique est très controversée. Une étude de l'université de Zurich, dans laquelle plus de 400 anciens Témoins de Jéhovah ont été interrogés, montre par exemple qu'un tiers des personnes ayant quitté la communauté avaient des idées suicidaires.

Obéissance inconditionnelle et soumission totale

Christian Rossi, du centre de conseil Infosekta, connaît bien l'organisation. Il en est un ancien membre. Aujourd'hui, il critique vivement ces pratiques. Il estime que la communauté supprime tous les droits démocratiques de ses membres. «Les Témoins de Jéhovah n'ont pas le droit d'exercer une activité politique ou de voter», explique-t-il.

La communauté de la Tour de Garde exige une obéissance inconditionnelle et une soumission totale de la part de ses adeptes. Christian Rossi, qui dirige un groupe d'entraide pour les personnes ayant quitté le mouvement, constate que c'est surtout l'interdiction de contact avec les anciens membres qui fait éclater des familles entières.

La ville de Zurich ne voit aucun motif de refus

Malgré de telles critiques, la ville de Zurich, qui loue le Letzigrund, ne voit aucune contre-indication qui empêcherait de mettre le stade à la disposition des organisateurs. «La location se fait dans le sens d'une égalité de traitement non discriminatoire», explique Marc Caprez, porte-parole du département des sports. Dans la mesure où il n'y a pas de problèmes de sécurité ou d'infractions pénales, les demandes sont acceptées. «Dans ce cas, il n'y avait aucune raison de refuser la location», précise-t-il. Selon les informations, les organisateurs paient un montant à six chiffres pour l'utilisation du stade pendant les trois jours. Marc Caprez ne s'est pas exprimé sur le sujet.

Une «religion connue aux activités totalement pacifiques»

Auparavant, les Témoins de Jéhovah organisaient régulièrement des congrès au Hallenstadion de Zurich. Désormais, ils cherchent un lieu plus grand pour ce congrès-ci, explique Dominic von Niederhäusern, porte-parole des Témoins de Jéhovah de Suisse. Il rejette catégoriquement les critiques adressées à la communauté. La Cour européenne des droits de l'homme a affirmé à plusieurs reprises que les Témoins de Jéhovah représentent une «religion connue aux activités totalement pacifiques».