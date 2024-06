1/4 Taylor Swift fera le bonheur de la Suisse les 9 et 10 juillet à Zurich.

Olivia Ruffiner

LA superstar internationale arrive en Suisse. Les 9 et 10 juillet, Taylor Swift sera à Zurich pour sa tournée Eras. L'Américaine ne fera pas seulement battre le cœur de ses fans, les fameux «swifties», mais fera aussi sonner les caisses de l'hôtellerie et de la gastronomie locales.

Si vous cherchez encore une chambre d'hôtel pour ces deux jours, il vous faudra des nerfs d'acier et un portefeuille bien garni. Car d'une part, on ne trouve presque plus d'offres sur des portails comme Booking.com, comme l'a déjà rapporté le «Tages-Anzeiger». D'autre part, vous allez casquer.

Hôtel à 3090 francs la nuit

En effet, ce mardi matin 25 juin, la chambre d'hôtel la moins chère disponible coûte la coquette somme de 987 francs la nuit. L'une des chambres les plus chères se trouve actuellement à l'Olympiahotel et vaut 3090 francs par nuit. Il est situé à 500 mètres du stade du Letzigrund, où Taylor Swift se produira. Et si vous aimez le luxe, au Marriott Hôtel, la nuit vous coûtera plus de 5300 francs.

Si l'on regarde les hôtels un autre mardi ou mercredi, on trouve des chambres allant de 150 à 1900 francs la nuit. Exemple: alors que la junior suite coûte 3090 francs à l'hôtel Olympia lors de la visite de Taylor Swift, elle ne coûte plus que 300 francs une autre semaine. Avec l'arrivée de la superstar, les prix s'envolent totalement.

Appartements et lits chauds en plein boom

Les appartements proposés sur Booking.com sont encore plus chers. Dans la zone urbaine de Zurich, on paie 1'800 francs, voire plus, pour la nuit du 9 au 10 juillet. Certains prestataires sont signalés comme nouveaux sur Booking, et font une promotion spéciale pour leur logement avec le concert de Taylor Swift.

La plateforme de location de logements Airbnb s'en met également plein les poches avec Taylor Swift. Une annonce s'intitule «Hey Swifties» et propose un appartement pour 4 personnes pour 390 francs la nuit. L'annonce la plus chère sur Airbnb en zone urbaine est un appartement au dernier étage à Zurich Enge, à louer pour 1308 francs la nuit. L'appartement est pourtant situé à 20 bonnes minutes en tram du Letzigrund.

Est-ce autorisé?

Selon l'Association suisse des locataires, il est en principe interdit d'annoncer un appartement loué sur des portails de vacances sans l'autorisation du bailleur. Il est précisé: «En proposant un appartement sur Airbnb, il s'agit juridiquement d'une sous-location ou d'un changement d'utilisation. Pour cela, vous avez besoin de l'accord du bailleur.»

Mais le bailleur peut aussi refuser la demande. Et les raisons sont valables, surtout quand il s'agit d'Airbnb. Les autres locataires pourraient ne pas être à l'aise avec le fait que des personnes étrangères entrent et sortent constamment – ou tout simplement parce que les conditions d'assurance ne le permettent pas. «De même, la régie peut refuser de donner son accord si vous réalisez un bénéfice avec Airbnb», peut-on lire sur le site Internet.