Bonne nouvelle pour les propriétaires de logements: les taux hypothécaires vont continuer à baisser. Photo: Zamir Loshi 1/6

Dorothea Vollenweider

La Banque nationale suisse (BNS) a réduit son taux directeur fin septembre pour la troisième fois consécutive. Une nouvelle baisse des taux pourrait suivre en décembre. Cela est particulièrement réjouissant pour les propriétaires de maisons. En effet, le financement d'un logement en propriété devient ainsi encore plus avantageux.

La dernière baisse des taux d'intérêt de la BNS avait été anticipée par les banques. Cela signifie qu'elle a déjà été prise en compte dans les conditions des hypothèques à taux fixe. C'est pourquoi les taux hypothécaires ont commencé à descendre dès le mois de juin et poursuivent désormais leur tendance à la baisse.

Les experts ne s'attendent toutefois pas à un nouveau bond en avant dans les prochains mois. Mais les durées plus courtes devraient à nouveau être plus avantageuses. Blick répond à la question de savoir quels sont les produits hypothécaires les plus avantageux du moment et ce à quoi les acheteurs de maisons devraient encore faire attention lors du financement.

Hypothèques de 3 à 5 ans

La tendance des prix pour les hypothèques de courtes durées continue de s'orienter à la baisse: «Quelques jours après la baisse du taux directeur, les taux hypothécaires ont de nouveau baissé», explique Lukas Vogt, CEO de Moneypark.

La plupart des établissements financiers proposent des taux inférieurs à la barre des 2%. Selon Comparis, le taux d'intérêt pour les hypothèques fixes sur cinq ans était en moyenne de 1,68% fin septembre. Fin juin, il était encore de 2,04%. Les hypothèques sur trois ans sont en moyenne à 1,61%.

Hypothèques sur 10 ans

«L'évolution est moins claire pour les durées plus longues que pour les durées plus courtes», explique Lukas Vogt de Moneypark. En effet, l'effet d'une adaptation à court terme du taux d'intérêt sur la durée totale d'une hypothèque de dix ans est moins décisif. Malgré tout, les durées plus longues sont, elles aussi, devenues encore plus avantageuses. Selon Comparis, le taux d'intérêt pour une hypothèque de dix ans se situe à un taux indicatif de 1,81%. Fin juin, il était encore de 2,14%.

Hypothèques Saron

Le taux Saron, qui évolue tous les trois mois, a été adapté un jour après la décision de la BNS. Selon Comparis, il se situe actuellement à 0,96%, soit légèrement en dessous du taux directeur. Les taux des hypothèques Saron nouvellement proposées ont fait le plus grand saut vers le bas. Elles coûtent entre 1,6 et 2,0%. «Les prestataires n'ont toutefois pas encore répercuté la totalité de la baisse des taux de la BNS de 0,25%», explique Lukas Vogt. Cela signifie qu'ils ont eu tendance à augmenter légèrement leurs marges.

Pour les clients disposant déjà d'une hypothèque Saron, il peut encore s'écouler plusieurs mois avant qu'ils ne profitent de la baisse des taux d'intérêt de la BNS, selon le modèle de calcul du taux Saron de base.

Regard vers l'avenir

Au premier trimestre 2025, les taux hypothécaires devraient rester stables ou légèrement baisser. Selon Moneypark, à chaque nouvelle baisse des taux d'intérêt de la BNS, l'écart de prix entre les hypothèques Saron et les hypothèques à taux fixe se réduira. La BNS a déjà laissé entrevoir de nouvelles baisses des taux d'intérêt au cours des prochains trimestres.

Le financement adéquat

Les hypothèques à taux fixe sur trois ans sont actuellement les plus avantageuses. Dans l'ensemble, les différences entre chaque durée d'hypothèques sont toutefois minimes. «Il est important de noter que la meilleure offre ne se définit pas uniquement par le taux d'intérêt», explique Lukas Vogt. «L'hypothèque pour laquelle les acheteurs de maison se décident dépend aussi de la préférence individuelle en matière de risque», explique Dirk Renkert, expert financier chez Comparis.

Pour ceux qui peuvent supporter le risque d'un niveau de taux volatile et qui spéculent sur une nouvelle baisse des taux, une hypothèque Saron semble plus adéquate. Pour ceux qui recherchent la sécurité de la planification, les hypothèques à taux fixe sont plutôt adaptées.

Ne pas oublier de négocier

Pour les acheteurs de maison, la règle est la suivante: la première offre est rarement la meilleure. Négocier vaut toujours la peine! Les taux indicatifs calculés par Comparis sont des taux moyens publiés, mais encore négociables, auprès de plus de 30 établissements financiers. Selon le spécialiste Hypoplus, le meilleur taux négocié pour une hypothèque de 10 ans était de 1,47% – sachant que le taux indicatif est de 1,81%. Cela permet d'économiser 25'500 francs en 10 ans pour une hypothèque de 750'000 francs.

Le taux d'intérêt peut donc être tiré vers le bas. Si l'on veut négocier le taux d'intérêt, il vaut mieux aborder l'entretien avec la banque en étant bien informé. Les clients qui peuvent apporter plus que le minimum de fonds propres ont des arguments de poids lors des négociations. Ou ceux qui ont un revenu élevé ou qui peuvent s'attendre à ce qu'il augmente encore dans les années à venir.