Pour la troisième fois consécutive, la Banque nationale suisse baisse ses taux d'intérêt. Ce que le cadeau d'adieu du président de la BNS Thomas Jordan signifie pour la consommation, le logement et l'épargne. Blick explique qui en profite - et qui doit encore patienter.

Christian Kolbe

Thomas Jordan prend place pour son 42e et dernier examen de la situation économique et monétaire. A droite : son successeur Martin Schlegel. Photo: keystone-sda.ch

Pour son départ en tant que président de la Banque nationale suisse (BNS), Thomas Jordan a offert à la Suisse une nouvelle baisse des taux d'intérêt ce jeudi. La troisième de suite. Désormais, le taux directeur en Suisse est de 1,00%. «La pression inflationniste a encore nettement diminué par rapport au trimestre précédent», explique Thomas Jordan pour justifier cette mesure.

En d'autres termes, la baisse de l'inflation donne à la Banque nationale une marge de manœuvre pour abaisser les taux d'intérêt. La baisse des taux est une bonne nouvelle pour beaucoup, mais tout le monde ne va pas profiter de la baisse des taux.

Les taux d'intérêt vont-ils continuer à baisser?

Les perspectives sont bonnes. De nombreux économistes, comme Jan-Egbert Sturm du KOF, le Centre de recherches conjoncturelles de l'EPFZ, s'attendent à une nouvelle baisse des taux en décembre. Thomas Jordan donne un signal clair: «Au cours des prochains trimestres, d'autres baisses de taux peuvent être nécessaires pour garantir la stabilité des prix à moyen terme.» Il est même possible que les prix en Suisse puissent bientôt baisser à grande échelle. La BNS souhaite éviter ce scénario, car il ne correspond pas à sa conception de la stabilité des prix.

La Direction générale de la BNS baisse à nouveau les taux d'intérêt. De gauche à droite : Martin Schlegel, Thomas Jordan et Antoine Martin. Photo: keystone-sda.ch 1/2

Que signifie la décision sur les taux d'intérêt pour les propriétaires de logements?

Les propriétaires ayant souscrit des hypothèques Saron, liées au marché monétaire, pourront se réjouir: à partir de vendredi, celles-ci seront un quart de point de pourcentage moins cher. Ceux qui envisagent de renouveler leurs hypothèques à taux fixe pourraient également envisager de passer à des hypothèques Saron, devenues plus avantageuses avec la baisse des taux. Ces dernières années, c'est plutôt l'inverse qui était vrai. Les hypothèques à taux fixe ne devraient pas voir leur prix baisser immédiatement suite à la baisse actuelle des taux, car pour la plupart des durées, cette baisse des taux avait déjà été intégrée dans les prix. Mais si les marchés s'attendent à d'autres baisses de taux, la pression augmentera pour que les hypothèques à taux fixe deviennent encore nettement moins chères.

Quels avantages pour les acheteurs et les vendeurs de maisons?

Le marché de l'immobilier connaît une nouvelle dynamique. En effet, avec la baisse des taux, les coûts de financement d'un nouveau logement baissent une fois de plus. Cela pourrait au moins compenser partiellement une partie de l'importante hausse des prix de l'immobilier de ces dernières années. Grâce à la baisse des taux d'intérêt, le cercle de ceux qui peuvent encore s'offrir un logement en propriété s'élargit à nouveau un peu. C'est également une bonne nouvelle pour les vendeurs: si la demande augmente, ils peuvent plus facilement imposer leurs exigences de prix et doivent attendre un peu moins longtemps pour conclure la vente.

Les locataires en profiteront-ils aussi?

Non, ou du moins pas tout de suite. Le taux d'intérêt de référence pour le logement, qui est déterminant pour les loyers en Suisse, est resté à 1,75% en septembre. Le taux moyen sous-jacent est actuellement de 1,67%. Ce n'est que lorsque ce taux tombera en dessous de 1,63% que le taux de référence baissera également. Toujours est-il qu'avec la nouvelle baisse des taux d'intérêt – et les perspectives d'autres baisses – les chances de voir le taux d'intérêt moyen passer plus rapidement sous la valeur seuil augmentent.

Que signifie la baisse des taux d'intérêt pour l'argent sur mon compte d'épargne?

Probablement rien de bon. En effet, avec la baisse des taux d'intérêt, la plupart des banques vont rapidement calculer de combien d'intérêts plus bas elles peuvent imposer aux épargnants avant que ceux-ci ne commencent à grogner – c'est-à-dire à chercher une nouvelle banque. D'autre part, le renchérissement est en forte baisse, ce qui pourrait signifier que la rémunération de l'épargne pourrait être supérieure à l'inflation. L'argent sur le compte pourrait également prendre de la valeur en termes réels. Ce serait une très bonne nouvelle pour les épargnants.

Que signifie la baisse des taux d'intérêt pour les consommateurs?

Le renchérissement en Suisse est vaincu, la Banque nationale l'a également admis aujourd'hui. Il se pourrait même que les prix des biens et des matières premières importés, notamment, deviennent un peu moins chers. De nombreux consommateurs devraient ressentir cet allègement dans leur porte-monnaie, d'où le bon moral des consommateurs dans le pays. Le franc suisse s'affaiblira quelque peu. Malgré tout, le franc reste fort par rapport aux autres monnaies, ce qui rend les vacances et les achats à l'étranger un peu moins chers.

Quels sont les avantages de la baisse des taux pour l'économie?

L'industrie d'exportation, qui souffre justement beaucoup de la faiblesse de la demande sur des marchés importants, respire à nouveau. Un franc un peu plus faible enlève un peu de pression à de nombreuses entreprises, car leurs produits sont à nouveau plus compétitifs en termes de prix.