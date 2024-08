À La Chaux-de-Fonds, une rue bouclée à cause… d'une fuite de chlore

Une alarme s’est déclenchée dans un local technique de la piscine des Arêtes à La Chaux-de-Fonds, le mardi 27 août au matin. En cause: une fuite de chlore. Une partie du quartier de la Croix-Fédérale a été temporairement bouclé pour des raisons de sécurité.

Une partie du quartier de la Croix-Fédérale a été momentanément confiné à cause de la fuite de chlore. (Image d'illustration)

Daniella Gorbunova Journaliste Blick

À La Chaux-de-Fonds, toute une partie du quartier de la Croix-Fédérale a été temporairement bouclé, le mardi 27 août.

En cause: le matin même, peu avant 8h, une alarme s’est déclenchée dans un local technique de la piscine des Arêtes, indique la police. Car le système a détecté une fuite de chlore dans le local en question.

Le chlore pouvant être dangereux, des mesures de précaution ont immédiatement été prises par les pompiers intervenus sur place. La rue de la Croix-Fédérale a d'abord été fermée à la circulation. Puis, au vu de la situation, une information a été émise via Alertswiss pour prévenir les habitants du quartier concerné.

Priés de rester chez eux

Les locataires de trois immeubles ont été priés de rester dans leur logement, pendant l'intervention des pompiers, qui a duré jusqu’à 11h30 du matin. Aucune personne n’a été blessée.

Et la population n’a, au final, à aucun moment été en danger, précisent les autorités. L’origine de la fuite est de toute évidence d’ordre technique.

Cet événement a, notamment, nécessité l’engagement de huit pompiers du Service d'Incendie et de Secours des Montagnes neuchâteloises (SISMN) avec trois véhicules ainsi que six pompiers du Service de la Protection et de la Sécurité de la Ville de Neuchâtel avec trois véhicules.