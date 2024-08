Fuite de chlore à la piscine de La Chaux-de-Fonds

Une fuite de chlore s'est produite dans le local technique de la piscine des Arêtes à La Chaux-de-Fonds (NE), ont indiqué mardi matin la police cantonale et Alertswiss.

ATS Agence télégraphique suisse

Selon la notification d'urgence, il est recommandé aux personnes habitant le quartier de La Croix-de-Fédérale de fermer portes et fenêtres et d'arrêter la ventilation et la climatisation. Il est demandé de ne pas se rendre dans la zone de la ville touchée. Selon RTN, l'alarme s'est déclenchée à 07h49 et la police a bouclé le quartier.