Les Russes sont en difficulté dans leur propre pays depuis une attaque ukrainienne.

Guido Felder

Les Ukrainiens ont réussi un sacré coup. De manière totalement inattendue – apparemment aussi pour le gouvernement américain – un millier de soldats ont franchi la frontière russe près de Koursk et ont avancé d'une quinzaine de kilomètres en territoire ennemi.

Quel est le but de cette action dangereuse? Vladimir Poutine va-t-il sortir ses armes nucléaires? Cette manœuvre délicate devrait avoir de graves conséquences. Explications.

Que s'est-il passé?

Soutenues par des chars et de l'artillerie, les troupes ukrainiennes ont franchi mardi matin la frontière russe à Soudja depuis la région de Soumy et ont pris le contrôle d'au moins onze villages et d'une station de mesure du gaz.

Les troupes de Zelensky ont progressé jusqu'à 15 kilomètres à l'intérieur des terres du Kremlin et se sont emparées d'une surface de 45 kilomètres carrés. On parle de trois morts et de 30 blessés russes ainsi que de 20 gardes-frontières capturés. Moscou affirme avoir tué au moins 100 soldats ukrainiens. Des milliers de Russes ont pris la fuite.

Pourquoi les Ukrainiens veulent-ils conquérir le territoire russe?

Il y a probablement plusieurs raisons à cette avancée dangereuse en territoire hostile. Marcel Berni, expert en stratégie à l'Académie militaire de l'EPFZ, explique lesquelles.

Les Ukrainiens tentent ainsi désespérément relâcher la pression militaire sur le Donbass. «Kiev espère que Moscou sera désormais distrait et devra retirer des troupes en direction de Koursk.»

L'attaque ukrainienne serait également une réaction à la prétendue lassitude de la guerre et à la faiblesse matérielle et personnelle de Kiev, dont on parle depuis longtemps.

Kiev espère utiliser le territoire et les soldats russes comme monnaie d'échange pour les négociations.

L'Ukraine peut-elle conserver le territoire conquis?

Pour Marcel Berni, il est clair que la Russie a les plus grandes réserves. «Il devrait être difficile pour l'Ukraine de conserver à long terme de grandes parties du territoire central russe.»

Que dit Kiev?

Concrètement, le gouvernement ukrainien ne s'est pas encore exprimé. Le président Volodymyr Zelensky a seulement déclaré dans son message vidéo quotidien: «Plus nous exerçons de pression sur la Russie, plus la paix se rapproche. Une paix juste, par une force juste.»

Comment réagit Vladimir Poutine?

Le président russe Vladimir Poutine parle d'une «grave provocation» et a décrété l'état d'urgence dans la région. La garde nationale russe a sécurisé la centrale nucléaire de Koursk, située à une soixantaine de kilomètres de la frontière. Des forces armées ont été mobilisées pour lutter contre les groupes de sabotage et de reconnaissance.

Selon le «Moscow Times», les habitants de la région se sentent abandonnés. Les blogueurs militaires critiquent le Kremlin et l'accusent de négligence, car il aurait dû s'attendre à ce que les Ukrainiens franchissent la frontière.

Vladimir Poutine va-t-il sortir ses armes nucléaires?

Le Kremlin devra réagir et planifier une contre-offensive dans la région. «Pour la première fois cette année, le Kremlin est contraint de réagir. Je suppose que ce sont en premier lieu les réserves russes qui vont tenter de repousser les gains de terrain ukrainiens», prévient Marcel Berni.

L'expert pense que, dans le même temps, les menaces russes envers l'Ukraine et l'Occident vont à nouveau augmenter. Le ministère russe de la Défense a déjà montré une vidéo de l'utilisation d'un missile à courte portée de type «Iskander-M», qui peut également porter des ogives nucléaires. L'utilisation de bombes atomiques ne sera probablement discutée que si la Russie est menacée dans son existence ou si elle est elle-même attaquée avec des armes nucléaires.

Quelle est l'influence de cette avancée sur la guerre?

Selon Marcel Berni, l'Ukraine a touché la Russie à un point sensible. Mais l'Ukraine prend deux risques avec cette opération: «D'une part, elle s'expose au reproche militaire d'éparpiller ses propres forces. D'autre part, elle provoque une réaction russe en retour et donc une possible escalade.»