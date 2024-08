Pourquoi le superyacht «insubmersible» a finalement coulé

1/8 Dans une interview accordée à Blick, l'expert maritime Pawel Ziegler fait le point sur l'accident de yacht au large de la Sicile.

Janine Enderli

Lundi matin, une dangereuse trombe d'eau a frappé de plein fouet le superyacht «Bayesian» au large de la Sicile. Le voilier s'est renversé sur le côté en quelques secondes. Et plusieurs minutes plus tard, le bateau a disparu.

Alors que les sauveteurs ont repêché vendredi le corps de la fille du milliardaire Hannah Lynch – la septième victime de l'accident, les enquêteurs se penchent sur les causes de l'accident. On ne sait toujours pas comment la tragédie a pu se produire. Le propriétaire du constructeur italien Perini, Giovanni Costantino, a déclaré avant le naufrage que le yacht était «l'un des bateaux les plus sûrs au monde».

Pawel Ziegler, professeur de nautique et de navigation à l'université de Flensburg en Allemagne, le confirme également. «Ces yachts sont d'excellents bateaux – même par forte mer, ils sont normalement extraordinairement stables et aptes à naviguer», déclare-t-il à Blick. L'expert pratique lui-même la voile dans sa vie professionnelle et privée. Alors comment le Bayesian a-t-il pu couler? Selon plusieurs facteurs, l'équipage n'avait plus aucune chance de sauver le bateau.

1 Une trombe d'eau imprévisible

Les autorités ont confirmé qu'une trombe d'eau était probablement à l'origine du renversement du voilier. «De tels phénomènes sont très localisés», explique Pawel Ziegler. Ils sont imprévisibles et peuvent ne concerner que quelques bateaux. «Une trombe est extrême. Dans un tel cas, tu peux à peine respirer.»

En raison des températures élevées de l'eau en Méditerranée, de tels phénomènes se produisent plus souvent. «Lentement, les conditions favorisant les cyclones tropicaux sont réunies en Europe.» Une incroyable vague de chaleur aurait frappé la Sicile ces derniers jours. «Cela a certainement joué un rôle», ajoute-t-il.

2 Quille retractée

Avant de passer la nuit, l'équipage bayésien a décidé de rentrer la quille, selon les premières analyses. La quille est la «colonne vertébrale» d'un bateau, d'un yacht ou d'un navire. Lorsque la quille est rentrée, la stabilité diminue fortement. Sans la quille, les voiliers seraient tout simplement «soufflés» pendant une tempête.

Publicité

Comme la quille du Bayesian était partiellement rétractée, la stabilité du bateau s'en trouvait réduite, explique Pawel Ziegler. «Il est alors beaucoup plus sensible aux coups de vent.»

3 Ouvertures non fermées

«En cas de conditions météorologiques défavorables, toutes les ouvertures d'un navire doivent toujours être fermées», explique le professeur. Cela comprend les fenêtres, les cloisons, les écoutilles, les baies vitrées et les portes. Dans le cas présent, l'équipage du Bayesian a probablement négligé de fermer certaines ouvertures. C'est ce que laissent penser les premières constatations.

Après le basculement du yacht sur le côté, l'eau a pénétré dans le navire. Les différentes mesures de sécurité n'ont peut-être pas été suffisamment mises en œuvre.

On ne peut pas prévoir les trombes d'eau, mais on peut se préparer en conséquence. Les préparatifs comprennent l'utilisation de listes de contrôle et des rondes nocturnes régulières. L'expert se sent lui aussi concerné par l'accident. «Qu'un navire de 56 mètres de long disparaisse aussi rapidement ne doit tout simplement pas se produire», conclut l'expert.