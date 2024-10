Donald Trump aurait échappé à une tentative d'assassinat à Coachella, selon le shérif du comté californien de Riverside. Le suspect, Vem Miller nie les faits et a été libéré sous caution. Mais alors qui est cet homme de 49 ans? Blick vous en dit plus.

Vem Miller, un Américain de 49 ans est accusé par le shérif du comté de Riverside d'avoir voulu assassiner Donald Trump. Photo: Instagram Vem Miller

Solène Monney Journaliste Blick

Jamais deux sans trois? Selon le shérif du comté de Riverside, Donald Trump aurait à nouveau échappé à une tentative d'assassinat samedi 12 octobre à Coachella. Une version contestée par les services secrets américains. Pour eux, il est peu probable que Vem Miller soit venu pour tuer le candidat républicain.

Il a été arrêté pour «possession d'une arme chargée» et «possession de chargeur à haute capacité». Le suspect a été libéré sous caution contre 5000 dollars samedi soir et doit comparaître le 2 janvier devant un tribunal local.

L'homme de 49 ans, de son côté, nie les faits. Il a brièvement indiqué aux journalistes que croire qu'il était un assassin «étaient des conneries», détaille le New York Post. Il a déclaré aux médias locaux être «choqué» d'avoir été arrêté et accusé d'avoir tenté de blesser l'ancien président, dont il est le partisan. Mais alors qui est Vem Miller, cet américain de 49 ans au profil atypique?

Un diplômé complotiste

Vem Miller est diplômé de la prestigieuse Université de Californie à Los Angeles (UCLA) et vote républicain, indique le New York Post. Il s'est présenté en 2022 à l'Assemblée de l'Etat du Nevada, mais a perdu les élections. Le «Telegraph» rapporte que dans une interview, l'homme de 49 ans a déclaré qu'il vote pour Donald Trump et qu'il ne lui ferait jamais de mal.

Il possèderait une boutique de CBD en Californie et serait adepte des théories complotistes. Il s'illustre également sur Internet pour ses propos misogynes. Selon le New York Post, il est membre du mouvement des citoyens souverains, un groupe d'extrême droite complotiste qui croit que les gouvernements n'ont aucune autorité sur eux.

Une menace terroriste

Le FBI qualifie le mouvement des citoyens souverains de menace terroriste intérieure. Ils tentent souvent de contourner les impôts et le système judiciaire. Ils sont également connus pour s'opposer au contrôle routier. Selon le «Press Enterprise», Vem Miller a nié faire partie de ce groupe. Il a déclaré aux médias locaux être «choqué» d'avoir été arrêté et accusé d'avoir tenté de blesser l'ancien président, dont il est le partisan.