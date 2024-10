Un homme armé d’un fusil de chasse et d’un pistolet chargé a été arrêté samedi à proximité d’un meeting politique de Trump. Les autorités estiment qu’il s’agit d’une «troisième tentative d’attaque» contre Trump.

Le candidat à la présidentielle a été la cible de plusieurs tentatives d'assassinat. Photo: Getty Images

Janine Enderli

Une troisième tentative d'assassinat contre l'ancien président américain Donald Trump, 78 ans, a été déjouée samedi à la dernière minute. La police locale a arrêté un homme armé et possédant de faux passeports, devant un rassemblement dans la vallée de Coachella. C'est ce que rapporte le «New York Post», en citant la police locale.

Le suspect a été arrêté en utilisant un laissez-passer téléphonique à environ un mile (1,6km) du lieu de réunion, selon la police. Il portait également un fusil de chasse chargé, une arme de poing et un gros chargeur.

Nouvelle tentative d'assassinat déjouée

«Nous avons probablement empêché une autre tentative d'assassinat», a déclaré le shérif du comté de Riverside, Chad Bianco.

Le suspect serait Vem M.*, 49 ans. Il serait membre d’une organisation antigouvernementale de droite et, selon le shérif, il aurait prévu de tuer Trump. Selon les médias américains, il a été libéré sous caution et doit comparaître devant le tribunal en janvier pour possession d'armes à feu et possession d'un chargeur de grande capacité.

*Nom connu de la rédaction