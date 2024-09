Solène Monney

Assise sur ses toilettes, une Britannique a découvert un rat au fond de sa cuvette. L'animal a fini noyé la tête en bas. Photo: Screenshot Vermicure Pest Control

S'il y a bien un moment où on est vulnérable, c'est lorsqu'on se trouve, pantalon baissé, sur la cuvette des toilettes. Alors, imaginez sentir quelque chose vous chatouiller les fesses, pendant la grosse commission. Vous vous retournez et là: un rat... vivant qui plus est! La panique totale.

C'est l'expérience peu ragoutante vécue par une Britannique, rapportée ce dimanche 15 septembre par le «Daily Mail». Il y a quelques semaines, elle découvre un rat géant qui essayait de sortir de la cuvette. Une vidéo montre l'énorme rongeur coincé au fond des toilettes avec ses longues griffes et ses moustaches qui sortent de l'eau. La scène fait froid dans le dos.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Remonter les canalisations

Prise de panique, la Britannique a bien-sûr hurlé d'effroi et a pris contact avec Kieran Sampler, un dératiseur qui s'est chargé de sortir l'animal de la cuvette. Celui-ci explique au tabloïd anglais que le rongeur a remonté une canalisation et s'est caché au fond des toilettes. Fait comme un rat, il s'est noyé la tête en bas.

Et mauvaise nouvelle: Ce n'est pas très surprenant de retrouver des rats dans une cuvette. Ces créatures sont dotées de capacités extraordinaires. Ils peuvent nager pendant trois jours et se frayer facilement un chemin de la rue jusqu'aux toilettes.

Mais pas de panique, cette situation n'arrive pas tous les jours. En effet, Kieran Sampler explique au «Daily Mail» que c'est la première fois qu'il rencontre un tel problème dans sa carrière.

Le dératiseur qui affirme avoir tué plus de 65'000 animaux, recommande à la population de tailler le feuillage de son jardin et de protéger sa terrasse contre les rats. Ou encore de ramasser régulièrement les crottes de leur chien pour empêcher les rongeurs de pénétrer dans leur propriété. De bons conseils pour éviter que notre logement (ou nos toilettes) ressemble à un trou à rat.